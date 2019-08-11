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День в истории: 11 августа - Рождение основателя Apple и женщины с самым высоким в мире IQ

Комментариев: 5
В этот день, 11 августа, произошли такие события.

День рождения Стивена Возняка

Стив Возняк
Стив Возняк
allnokia.ru

Стивен Гэри Возняк (англ. Stephen Gary Wozniak) родился 11 августа 1950 года в калифорнийском городе Сан-Хосе (США), в семье инженера и домохозяйки. Уже в школьные годы Возняк проявлял интерес к техническим новинкам. Больше всего он любил собирать из конструкторов действующие модели радиоприемников, калькуляторов и других электронных приборов. 

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Сами школьные занятия, по признанию Возняка, наводили на него скуку. Даже поступление в Калифорнийский университет в Беркли не подогрело в юном Возняке жажду знаний, и на втором курсе он бросил учебу, но в 1986 году все же закончил обучение, получив степень бакалавра в области компьютерных технологий. 

В 1975 году Возняк работал в компании Hewlett-Packard (HPQ), проектировал калькуляторы. В то время в распоряжении компании находился один-единственный компьютер собственного производства, который использовали около 80 инженеров. Как вспоминает Возняк, этот компьютер был настолько востребован, что для работы с ним инженерам приходилось стоять в очереди. Необходимость иметь для работы отдельный компьютер была весьма и весьма насущной.

В начале 1975 года на рынке появился первый персональный компьютер Altair 8800. Тогда Стивен не мог позволить себе потратить $400 на этот компьютер, поэтому он решил собрать свой собственный, используя готовый микропроцессор от компании Motorola (MOT) и несколько модулей памяти. Этот компьютер оказался мощней, чем Altair, и получил название Apple I. 

Через год Стивен Возняк вместе со своим школьным товарищем Стивеном Джобсом открыли компанию Apple Computer Co., которая оказалась успешным мероприятием и создала самое большое число мгновенных миллионеров в истории, не последними из которых были оба Стива. 

Своим названием детище Возняка было обязано творчеству группы The Beatles. В оформлении обложек всех поздних альбомов группы использовалось изображение яблока. Будучи большими поклонниками этой группы, Джобс и Возняк назвали свой компьютер Apple – «Яблоко».

В 1985 году, уже будучи миллионером, Возняк оставил пост вице-президента компании, и в настоящее время он занимает в ней должность консультанта с символической зарплатой, обладая пакетом акций компании.

После прекращения активной работы в Apple Возняк основал ряд высокотехнологичных компаний, а также активно занялся филантропией, благотворительностью и преподаванием. В сентябре 2007 года Возняк опубликовал автобиографическую книгу «iWoz».

Стивен Возняк включен в Национальный Зал Славы Изобретателей, является обладателем почетной степени доктора наук от Университета штата Северная Каролина за его вклад в области персональных компьютеров и ряда других наград.

Запуск космического корабля Восток-3

Макет Восток-3
Макет Восток-3
pesquisa.la

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Первый в мире групповой космический полёт. Одновременно с «Востоком-3» в космосе находился космический корабль «Восток-4», который пилотировал космонавт Павел Попович. В полёте поддерживалась радиосвязь между кораблями и Землёй. На Землю впервые передавались ТВ изображения космонавтов, транслировавшиеся по телевизионной сети СССР и Интервидения. В полёте космонавты освобождались от катапультируемых кресел и свободно плавали в кабине в условиях невесомости; проводились медико-биологические эксперименты. Одной из задач совместного полёта двух кораблей был военный эксперимент по программе создания перехватчика спутников, при этом «Восток-3» играл роль цели, а запущенный вслед ему «Восток-4» — перехватчика[

День рождения Мэрилин вос Савант

Мэрилин вос Савант
Мэрилин вос Савант

Мэрилин вос Савант (урождённая Мэрилин Мах) родилась в семье Джозефа Мака (Маха) и Мэри вос Савант, но впоследствии сменила фамилию на фамилию матери, так как считает, что мужчины должны наследовать фамилии своих отцов, а женщины — матерей. По отцу является потомком австрийского философа и физика Эрнста Маха. Поступила в Университет Вашингтона в Сент-Луисе, но была вынуждена бросить его, чтобы оказать помощь семье в инвестиционном бизнесе.

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Точно определить, насколько высокий IQ у вос Савант, очень сложно, так как науке известно очень малое число людей с таким интеллектом. Поэтому по результатам различных тестов коэффициент интеллекта вос Савант определяется как 167+, 186, 218, 228 и 230. Вос Савант утверждает, что прошла свой первый тест на интеллект (шкала Стэнфорд — Бине) ещё в 1956 году, когда ей было всего 10 лет. Тогда её результат составил 228 (иногда указывается округлённое значение — 230). В зрелом возрасте по результатам так называемого Мега-теста, разработанного академиком Рональдом К. Хефлином, её IQ составил 186. Такое резкое «падение интеллекта» на самом деле объясняется тем, что эти два теста используют разные шкалы. Шкала Стэнфорд — Бине определяет уровень IQ, а Мега-тест — отклонение IQ от среднего уровня; уровень интеллекта 228 по шкале Стэнфорд — Бине соответствует отклонению IQ 188, а отклонение IQ 186 соответствует уровню 224.

С 1986 по 1989 год вос Савант входила в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого IQ. Хотя её IQ является одним из самых высоких из зарегистрированных в мире, утверждение, что она является самым умным человеком на планете или гением, очень спорно, так как общепризнанного способа, позволяющего определить, насколько умён человек, не существует. К тому же сам факт того, что далеко не все люди проходили тест на IQ, уже говорит о возможности существования более умного человека с более высоким IQ по меркам этих тестов. Сама вос Савант считает, что интеллект включает так много компонентов, что попытки точно измерить его бесполезны.

Мэрилин вос Савант входит в общество Менса и Общество Прометея, объединяющие людей, обладающих высоким IQ.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Мадагаскар и основание Гринвичской обсерватории.

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Теги: день в истории
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Комментариев (5)
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Rikstal    11.08.2019, 18:27
Оценка:  0
Rikstal
Стив Возняк - украинец по национальности, так сам говорит!
Rikstal    11.08.2019, 18:29
Оценка:  0
Rikstal
Нашого цвіту - по всьому світу! (пог.)
Qr_со_смыслом    11.08.2019, 18:40
Оценка:  0
Qr_со_смыслом
Стивен Гэри Возняк (англ. Stephen Gary Wozniak) родился 11 августа 1950 года в калифорнийском городе Сан-Хосе (США), в семье инженера и домохозяйки. действительно, так и написано) Скорее уж он земеля Коломойского)))
Замечатель    11.08.2019, 10:03
Оценка:  -1
Замечатель
В нынешнее время есть 3 человека имеющие IQ явно более 200.Продавщица,почти бомж и работяга)))
Замечатель    11.08.2019, 10:01
Оценка:  -1
Замечатель
Дурят народ этими тестами)) Попробуйте наугад отвечать(не думая,а выбирая как попало) Всё равно 90 выходит-типа норма для среднестатистического человека))
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