День в истории: 10 августа - Мадагаскар и основание Гринвичской обсерватории

В этот день, 10 августа, произошли такие события.

Открытие Мадагаскара

Мадагаскар svoiludi.ru

В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диегу Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа натолкнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными.

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Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду (мыс Амбр, северная оконечность Мадагаскара). Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Диаш вернулся, высадился в укромной бухте и набрал питьевой воды.

Несколько дней португальцы оставались в бухте, а затем двинулись на север и добрались до африканского рога севернее г. Малинди, где рассчитывали присоединиться к флотилии Кабрала. Диаш считал, что они находятся все еще южнее Мозамбика, и упорно продолжал идти на север, пока не попал в Аденский залив. Он вошел в один из портов на северном берегу полуострова Сомали и здесь понял свою ошибку.

Через три месяца Диаш добрался до островов Зеленого Мыса, где встретил флотилию Кабрала, возвращавшуюся домой. В 1501 году Диаш вернулся в Португалию, оказавшись первым европейцем, обогнувшим Африку от Аденского залива до Гибралтара.

Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли (587 тыс. кв. км).

Заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории

Гринвичская обсерватория interest-planet.ru

В июне 1675 года английский король Карл II (1630–1685) повелел приступить к строительству в восточном предместье Лондона, на Гринвичском холме, астрономической обсерватории.

В семнадцатом столетии главной проблемой морской навигации было определение долготы в открытом море. В принципе, долготу можно было определить на основании наблюдений положения Луны, и Карл II в декабре 1674 года основал Королевскую комиссию для рассмотрения этой идеи. Комиссия обсудила письмо астронома Джона Флемстида, который указал на практические трудности решения этой задачи.

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Тогда король поручил решение проблемы Флемстиду, назначив его первым Королевским астрономом. Под его руководством создавались таблицы движения Луны, каталог положений около 3 тысяч наиболее ярких звезд, велись астрометрические наблюдения.

Место для новой Королевской обсерватории в Гринвичском парке было предложено Кристофером Реном. 10 августа 1675 года был заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории.

На протяжении всей истории астрономии Гринвичская королевская обсерватория (англ. Royal Greenwich Observatory) играла важную роль. Вашингтонская конференция 1884 года приняла меридиан, проходящий через Гринвич, за точку отсчета географической долготы.

В 20 столетии направление работ обсерватории изменилось: больше внимания стало уделяться астрофизике. Трудности наблюдения неба в ярко освещенном Лондоне привели к тому, что в 1948 году обсерваторию перевели в Замок Хeрстмонсо в графстве Сассекс. К началу 1970-х годов стало ясно, что в Англии вообще нет мест, где можно было бы проводить современные наблюдения, и было принято решение перенести всю наблюдательную работу в Ла-Пальма на Канарских Островах. В 1990 году администрация обсерватории была перемещена в Кембридж.

В настоящее время в зданиях Гринвичской обсерватории расположен музей астрономических и навигационных инструментов, который является частью Национального морского музея.

Изобретение аспирина

Аспирин systopt.com.ua

Работая в лаборатории Артура Эйхенгрина, Хоффманн совершил 10 августа 1897 года наиболее известное своё открытие, впервые получив образцы ацетилсалициловой кислоты в форме, возможной для медицинского применения. Bayer зарегистрировала новое лекарство под торговой маркой аспирин. В этом же году Хоффманн проводит эксперименты по ацилированию морфина, получая лекарственный героин.

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Необходимо упомянуть, что оба вещества впервые синтезировались до Хоффманна (ацетилсалициловая кислота — Шарлем Фредериком Жераром в 1853 году, героин — Алдером Райтом), однако именно Хоффманн получил их в пригодных для лекарственного применения формах.

Согласно альтернативной истории открытия аспирина, опубликованной в 1949 году бывшим сотрудником Bayer Артуром Эйхенгрином, именно Эйхенгрин руководил синтезом аспирина и нескольких других связанных веществ. Он также утверждал, что он руководил начальной стадией клинических испытаний аспирина. Наконец, он утверждал, что роль Хоффмана была ограничена синтезом препарата согласно открытому им (Эйхенгрином) методу. Эйхенгрин не имел возможности настоять на своих правах из-за своего еврейского происхождения, хотя еще в 1944 году он указал себя как изобретателя аспирина в письме IG Farben (дочерней компании Bayer) с просьбой посодействовать его освобождению из концентрационного лагеря Терезиенштадт.

Версия Эйхенгрина не была принята во внимание до 1999, когда Уолтер Снидер из Университета Стратклайда в Глазго пришел к выводу, что в действительности именно версия Эйхенгрина была верна. Bayer отвергла этот факт, настаивая, что именно Хоффман изобрел препарат.

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