Huawei представил собственную замену Android

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei представил свою страховку на случай ужесточения американских санкций — операционную систему HarmonyOS, призванную заменить Android производства Google в случае необходимости.

Первый смартфон на HarmonyOS будет представлен в воскресенье, это будет гаджет под маркой Honor, передает Bangkok Post. Будет ли смартфон продаваться за рубежом или же предназначен

Глава потребительского подразделения компании Ричард Ю заявил, что компания по-прежнему хочет использовать Android, но может «перейти [на собственную ОС] в один момент».

Как передает CNet, HarmonyOS будет поддерживать множество языков программирования и сред, в ней могут работать Android-приложения, есть поддержка Linux и HTML5. Кроме того, по словам Ю, код HarmonyOS будет открытым, как и у Android, так что сторонние производители смогут модифицировать ее под свои нужды и гаджеты.

HarmonyOS пока не будет работать на смартфонах, однако до конца года ее опробуют на других девайсах производства Huawei, например смарт-телевизорах и, вероятно, в умных часах.

