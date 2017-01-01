Huawei представил собственную замену Android

Операционная система называется HarmonyOS.

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei представил свою страховку на случай ужесточения американских санкций — операционную систему HarmonyOS, призванную заменить Android производства Google в случае необходимости.

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Первый смартфон на HarmonyOS будет представлен в воскресенье, это будет гаджет под маркой Honor, передает Bangkok Post. Будет ли смартфон продаваться за рубежом или же предназначен

Глава потребительского подразделения компании Ричард Ю заявил, что компания по-прежнему хочет использовать Android, но может «перейти [на собственную ОС] в один момент».

Как передает CNet, HarmonyOS будет поддерживать множество языков программирования и сред, в ней могут работать Android-приложения, есть поддержка Linux и HTML5. Кроме того, по словам Ю, код HarmonyOS будет открытым, как и у Android, так что сторонние производители смогут модифицировать ее под свои нужды и гаджеты.

HarmonyOS пока не будет работать на смартфонах, однако до конца года ее опробуют на других девайсах производства Huawei, например смарт-телевизорах и, вероятно, в умных часах.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 9 августа 2019 г.

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Huawei — вторая по числу проданных смартфонов мировая компания. Она стала целью санкций США из-за опасений законодателей по поводу ее близких отношений с правительством Китая. В США опасаются, что китайское оборудование может быть использовано для шпионажа. В мае Huawei попала в черный список администрации Дональда Трампа. который запретил американским компаниям предоставлять ей свои продукты. Это означало прекращение доступа к Android, что Google немедленно подтвердил. На тот момент это был самый решительный шаг США в торговой войне с Китаем. Однако затем «казнь» Huawei отложили на три месяца, а позже Трамп заявил, что готов снять запрет.

Наблюдатели вместе с тем отмечают, что переход на собственную операционную систему решит проблемы Huawei лишь частично. Сила санкций не только в том, что в китайских смартфонах не будет Android. Они также перекрывают доступ ко всей экосистеме, выстроенной Google, прежде всего к магазину приложений. И если для китайских покупателей есть альтернативы, то продажи Huawei за рубежом такой запрет обрушит, по собственной оценке компании, на 40%.

Сейчас использование оборудования китайского производителя запрещено в государственных учреждениях Штатов. Huawei неоднократно заявляла, что подозрения США необоснованны, а в оборудовании нет никаких шпионских закладок.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei временно вернули лицензию на Android.