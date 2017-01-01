День в истории: Строительство Пизанской башни и первая демонстрация парохода

В этот день, 9 августа, произошли такие события.

Началось строительство Пизанской башни

Пизанская башня italyme.ru

9 августа 1173 года на Кафедральной площади Пизы был заложен первый камень колокольни собора Санта-Мария Ассунта, которая вошла в историю под названием «Пизанской башни».

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Строительством звонницы занимались мастера Гульельмо из Инсбрука и Боннано. Однако, построив первый этаж высотой 11 метров и два колоннадных кольца, Бонанно обнаружил, что колокольня отклонилась от вертикали на четыре сантиметра. Мастер прекратил работу и поспешил покинуть город. Время от времени работу по строительству возобновляли.

К 1233 году было построено всего четыре этажа. Лишь через сто с лишним лет после начала строительства, в 1275 году, городские власти нашли нового архитектора – Джованни ди Симони, который рискнул продолжить возведение колокольни.

Когда он возобновил работы, наклон верхнего карниза башни составлял 50 сантиметров. Окончив пятый колоннадный этаж, он прекратил работу. В 1350 году, когда отклонение от вертикали уже было 92 сантиметра, за работу принялся архитектор Томазо ди Андреа. Он приподнял следующий этаж с наклонной стороны на 11 сантиметров, а звонницу «завалил» в сторону, противоположную наклону. Лишь после этого он водрузил над восемью ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом. К 1360 году строительство башни наконец было завершено.

Нынешняя высота «Пизанской башни» – 56,7 метра, средний диаметр основания – около 15,5 метра, масса – 14,7 тонны, отклонение верхушки от вертикали – около 4,8 метра, и оно продолжает увеличиваться.

30 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоила Пизанской башне статус Всемирного наследия. Знаменитая башня также занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Родился Амедео Авогадро

Амадео Авогадро wikipedia.org

Амедео Авогадро (итал. Amedeo Avogadro) родился 9 августа 1776 года в Турине. Свою профессиональную деятельность он начинал с области, с химией никак не связанной. Он был специалистом по каноническому праву, но очень скоро понял, что это не его путь и поступил в лицей, где изучал физику и математику.

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Уже в 1811 году он опубликовал свои первые исследования в области химии и физики. Тогда его идеи не получили должной оценки и не были приняты всерьез. Тем не менее в 1820 году Авогадро стал преподавателем физики в Туринском университете. С перерывами он проработал там более двадцати лет.

Мы очень мало знаем о личной жизни ученого. Современники говорили о нем как о религиозном и умеренном человеке. Известно также, что Авогадро был женат и у него было шестеро детей. Кроме того, Авогадро был неравнодушен к судьбам своей Родины. В 1821 году он принимал активное участие в революционном движении против короля Сардинии, захватившего власть над провинцией Пьемонт, где жил ученый.

Авогадро известен также своими изысканиями в области статистики и метеорологии. Именем Авогадро назван кратер на луне.

Скончался Амедео Авогадро 9 июля 1856 года у себя на родине в Турине.

Первая демонстрация парохода

Параход Фултона polzam.ru

Первый практически использовавшийся пароход создал Роберт Фултон в 1807 год.

Но уже в 1793 году он представил планы постройки парохода правительствам США и Великобритании.

В 1797 году Фултон переехал во Францию. Здесь он экспериментировал с торпедами, а в 1800 представил Наполеону практическую модель подводной лодки, «Наутилус». В этом же году, по просьбе посла США Роберта Ливингстона, Фултон начал эксперименты с паровыми двигателями.

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9 августа 1803 года паровое судно длиной 20 м и шириной 2.4 м было испытано на реке Сена, достигнув скорости 3 узлов против течения.

Воодушевлённый успехом, Фултон заказал более мощный паровой двигатель в фирме Болтона и Уатта. В 1806 году двигатель был доставлен в Нью-Йорк, куда переехал и Фултон, чтобы руководить постройкой судна. В том же году он создаёт проект подводного судна.

Пароход «Клермонт» (изначально назывался «North River Steamboat»), приводимый в движение гребным колесом, совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани со скоростью около 5 узлов (9 км/ч). Оценивая результаты этой поездки, Фултон писал своему приятелю: «Я опережал все лодки и шхуны, и казалось, что все они стоят на якоре. Теперь полностью доказана пригодность силы пара для приведения в движение кораблей. В этот день, когда я выехал из Нью-Йорка, вряд ли 30 человек поверили бы, что мой пароход пройдёт хотя бы одну милю в час. Когда мы отошли от пристани, где собралось много любопытных зрителей, я слыхал довольно саркастические замечания. Так всегда приветствуют несознательные люди тех, кого они зовут „философами“ и „прожектёрами“». После некоторых улучшений в конструкции Фултон организовал постоянные рейсы на этом речном пути.

Несмотря на то, что «отцом парохода» считается Роберт Фултон, первым в мире работающим подобным транспортным средством является судно «Шарлотта Дандес», спущенное на воду в 1801 году.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на холодильник и кругосветный полет дирижабля.