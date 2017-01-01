Сможет ли конструктор Лего остановить пулю: Эксперименты
Конструктор проверили выстрелом с карабина и мелкокалиберной винтовки.
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Блогеры из It's Mamix решили провести абсурдный эксперимент, который никогда и ничем не поможет вам в жизни, но понаблюдать, возможно, будет интересно.
На прочность проверили не только конструктор, но и стопки с бумагой, глыбы льда и пенек.
Напомним, ранее блогеры создавали магнетронную пушку из микроволновки.
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