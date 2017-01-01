Илон Маск показал ловца ракет SpaceX
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Вчера компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая успешно вывела в космос израильский коммуникационный спутник AMOS-17. Головной обтекатель ракеты, совершивший снижение на парашюте, был пойман огромной сетью на корабле Ms. Tree (ранее он назывался Mr. Steven) в Атлантическом океане; Илон Маск, глава SpaceX, опубликовал в Twitter видео, демонстрирующее, как это выглядело.
Rocket fairing falling from space (higher res) pic.twitter.com/sa1j10qAWi— Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2019 г.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда SpaceX смогла успешно поймать головной обтекатель: то же — также при помощи Ms. Tree — у компании удалось в июле.
Напомним, ранее Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс.
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