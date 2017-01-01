Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Илон Маск показал ловца ракет SpaceX

Комментариев: 0
Видео опубликовали в Твитере.
Сетка поймала ступень
Сетка поймала ступень
скриншот видео

Читай также: Вслед за первой ступенью: SpaceX поймала обтекатель ракеты Falcon 9

Вчера компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая успешно вывела в космос израильский коммуникационный спутник AMOS-17. Головной обтекатель ракеты, совершивший снижение на парашюте, был пойман огромной сетью на корабле Ms. Tree (ранее он назывался Mr. Steven) в Атлантическом океане; Илон Маск, глава SpaceX, опубликовал в Twitter видео, демонстрирующее, как это выглядело.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда SpaceX смогла успешно поймать головной обтекатель: то же — также при помощи Ms. Tree — у компании удалось в июле.

Напомним, ранее Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, Илон Маск, SpaceX
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь