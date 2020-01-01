День в истории: 8 августа - Патент на холодильник и кругосветный полет дирижабля

В этот день, 8 августа, произошли такие события.

Патент на холодильник

Один из первых электро-холодильников holod-ru.com

8 августа 1899 года изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

Холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном они действовали за счет покупного льда. Первые домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина.

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В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: холодильная машина помещалась в кухонном шкафу. Однако она слишком громко шумела, и из-за того, что работала на газе, плохо пахла. Это было ее главным недостатком.

В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого холодильник быстро стал в Америке популярным бытовым прибором. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода».

В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было освоено только в 1960-е годы. До этого хозяйки СССР обходились в основном кухонными ледниками. Это были простые шкафы с отделениями для льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.

Дирижабль «Граф Цеппелин» отправился в перелёт вокруг Земли

Дирижабль Граф Цеппелин wikipedia.org

Осенью 1925 года по инициативе Хуго Эккенера — одного из пионеров управляемого воздухоплавания и соратника графа Цеппелина, в Германии был организован общенациональный сбор пожертвований на создание нового крупного экспериментального транспортного цеппелина. Удалось собрать 2,3 млн. марок, послуживших основой для постройки дирижабля LZ 127.

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8 июля 1928 года, в день 90-летия графа Цеппелина, LZ 127 был торжественно окрещён его именем единственной дочерью графа, а свой первый полёт дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин» совершил 18 сентября 1928 года.

8 августа 1929 года дирижабль под командованием Хуго Эккенера начал первый в истории воздухоплавания кругосветный перелёт. Стартовав в Лейкхерсте, «Граф Цеппелин» за 20 суток преодолел более 34 тыс. км со средней полётной скоростью около 115 км/ч, совершив при этом лишь три промежуточные посадки – во Фридрихсхафене, Токио и Лос-Анджелесе. Основной целью перелёта была пропаганда возможностей жёстких дирижаблей, попутно делались метеорологические наблюдения.

Введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС wikipedia.org

Хмельницкая АЭС — украинская атомная электростанция, расположенная в городе Нетешин Хмельницкой области Украины около реки Горынь. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

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По проекту АЭС четырёхблочная общей мощностью 4000 МВт с энергоблоками, оснащёнными серийными реакторами ВВЭР-1000. В 1981 году начато строительство. В конце 1987 года введён первый блок, тогда же были подготовлены площадки ещё для трёх блоков. Второй энергоблок начали строить в 1983 году, пуск планировался в конце 1991 года.

В 1990 году Верховная Рада Украины объявила мораторий на строительство новых АЭС, во время действия которого на Хмельницкой станции были смонтированы основные технологические узлы и подготовлен персонал для работы на втором блоке.

Сооружение Хмельницкого-2 возобновили в 1993 году, однако из-за недостаточного финансирования строительные работы шли медленно, с середины 2002 года они были значительно ускорены.

В июле 2004 года состоялся физический, а 8 августа — энергетический пуск 2-го энергоблока ХАЭС.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый компьютерный шахматный турнир и Джека Потрошителя.