День в истории: 7 августа - Первый компьютерный шахматный турнир и Джек Потрошитель

В этот день, 7 августа, произошли такие события.

Обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю

Изображение «With the Vigilance Committee in the East End: A Suspicious Character», опубликованное в газете Illustrated London News 13 октября 1888 года wikipedia.org

Джек-потрошитель — псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства. Многие эксперты считают письмо фальсификацией, созданной журналистами для подогрева интереса публики к истории. Также Потрошителя называют «Убийцей из Уайтчепела» и «Кожаным Фартуком».

Читай также: День в истории: Автостопом по галактике и пропавшие дети

7 августа 1888 года была обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю.

Жертвами, приписываемыми Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Извлечение внутренних органов по крайней мере у трёх из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определёнными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному хирургу. Слухи о том, что между убийствами существует связь, усилились в период с сентября по октябрь 1888 года, и различными издательствами, и Скотланд-Ярдом было получено много писем, якобы написанных рукой убийцы. К знаменитому письму «Из Ада», которое получил Джордж Ласк из Уайтчепельского комитета бдительности, была приложена человеческая почка, принадлежавшая одной из жертв. Из-за невероятного по своей жестокости характера убийств и различной информации, появившейся в газетах, многие были уверены, что в Лондоне действовал один серийный убийца, получивший прозвище «Джек-потрошитель».

Проведён первый компьютерный шахматный турнир

Шахматный компьютер wikipedia.org

Читай также: День в истории: Красный Крест и первый полет дирижабля

На 1-м Чемпионате мира по шахматам среди компьютерных программ 7 августа1974 года в Стокгольме (Швеция) программа «Каисса», созданная в 1971 году сотрудниками Института проблем управления АН СССР, выиграла все четыре партии и стала первым чемпионом мира среди шахматных программ, обогнав программы «Chess 4», «Chaos» и «Ribbit», набравших по 3 очка. В первенстве приняли участие 13 машин из 8 стран мира, передававшие свои ходы в зал проведения первенства оператору по телефону.

Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс

Викинг-2 wikipedia.org

«Викинг-2» был запущен при помощи ракеты-носителя Титан-3E 9 сентября 1975 года. Спустя 333 дня полёта до выхода на орбиту спутника начал передавать снимки всего диска Марса. 7 августа 1976 вышел на околомарсианскую орбиту с перицентром 1500 км, апоцентром 33 тыс. км и периодом обращения 24,6 часов, которая была затем скорректирована 9 августа до орбиты с периодом обращения 27,3 часов, перицентром 1499 км и наклонением 55,2 градусов.

Читай также: День в истории: Открытие Плутона и первая доставка почты самолетом

Аппарат приступил к съёмке предполагаемых мест посадки. Подходящее место было выбрано на основе снимков с «Викинга-1» и «Викинга-2». Спускаемый аппарат отделился от орбитального 3 сентября 1976 года в 22:37:50 UT и совершил мягкую посадку на равнине Утопия.

После отделения спускаемого аппарата предусматривался сброс конструкции, соединяющей его биологический экран с орбитальным аппаратом. Но из-за неполадок с разделением нижняя половина биологического экрана осталась присоединённой к орбитальному аппарату.

Основная программа работ орбитального аппарата закончилась 5 октября 1976 года в начале солнечного соединения. Расширенная программа работ началась 14 декабря 1976 года после соединения с Солнцем. 20 декабря 1976 года перицентр был уменьшен до 778 км и наклонение увеличено до 80°. Работы включали сближение с Деймосом в октябре 1977 года, и перицентр был уменьшен до 300 км, а период обращения изменён на 24 часа 23 октября 1977 года. На орбитальном аппарате были выявлены утечки из силовой установки, сократившие запасы газа, используемого системой ориентации. Аппарат был переведён на орбиту 302 × 33 000 км и выключен 25 июля 1978 года. За время работы орбитальный аппарат совершил около 700—706 витков вокруг Марса и передал 16 тысяч снимков.

Напомним, днем ранее мы вспоминали ядерный взрыв в Хиросиме и первый интернет-сервер.