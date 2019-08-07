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На МКС начали летать крохотные роботы-кубы

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Роботы помогают астронавтам выполнять их повседневные обязанности.
Робот свободно летает по Международной космической станции
Робот свободно летает по Международной космической станции
NASA

В мае 2019 г. два робота размером с булку хлеба каждый, известные как Astrobees («Астропчелы»), были запущены к МКС при помощи ракеты Antares, и спустя несколько дней экипаж станции приветствовал их на борту орбитальной лаборатории. Два этих робота, которым дали имена Bumble и Honey, были предназначены для совершения свободных полетов по станции и помощи астронавтам МКС в выполнении повседневных операций, таких как базовое обслуживание оборудования и обнаружение потерянных объектов. Недавно к этим двум «астропчелам» присоединилась третья – по имени Queen – отправленная на станцию 25 июля 2019 г.

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14 июня 2019 г. Bumble стал первым роботом, начавшим совершать свободные полеты в космосе. «Астропчелы» оснащены системой навигации, которая использует камеры и датчики для оценки окружающей обстановки и сравнения «увиденного» с цифровой картой космической станции с целью подтвердить местонахождение и направление движения робота. Прежде чем Bumble совершил свой первый полет, команда проекта Astrobee из Исследовательского центра Эймса НАСА убедилась, что маленький робот способен определять свое местоположение и планировать маршрут по МКС.

«Астропчелы» могут двигаться автономно или при помощи дистанционного управления. Первый полет робота Bumble осуществлялся при помощи команд, подаваемых из Исследовательского центра Эймса. Эти испытания продемонстрировали некоторые из базовых возможностей робота, и НАСА планирует продолжать со временем «учить» робота более сложным движениям.

В пространстве 32-сантиметровые «астропчелы» перемещаются при помощи электрических пропеллеров. Их конструкция позволяет поворачиваться вдоль любой оси и двигаться в любом направлении, а когда заряд батареи подходит к концу, роботы могут самостоятельно возвращаться на парковочную станцию для подзарядки.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты отремонтировали интернет на МКС при помощи монтировки.

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Теги: Astrobees, МКС, роботы
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Комментариев (1)
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KLISS    07.08.2019, 09:53
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KLISS
розмовляючий контейнер для загублених речей
це те чого завжди всім бракує
навіть на Землі :-)
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