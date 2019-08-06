День в истории: 6 августа - Ядерный взрыв в Хиросиме и первый интернет-сервер

В этот день, 6 августа, произошли такие события.

На японский город Хиросима сброшена атомная бомба

Хиросима после бомбардировки aif.ru

6 августа 1945 года США провели атомную бомбардировку японского города Хиросима.

За час до бомбардировки в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя В-29 «Энола Гэй» вышли три разведчика погоды. На удалении 6-7 км от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва. В 70 км шел бомбардировщик, который фотографировал результаты взрыва.

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Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщики, но из-за их малочисленности воздушная тревога, объявленная в Хиросиме, вскоре была отменена. Не оказали противодействия воздушному противнику также японские истребители и зенитная артиллерия.

В 8 часов 15 минут с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена атомная бомба «Малыш», взорвавшаяся на высоте 600 метров. В результате были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших были мирными гражданами.

Пожары продолжались в течение многих часов в радиусе четырех километров от эпицентра взрыва. Из 90 тысяч домов 62 тысячи были полностью разрушены.

9 августа в 11:02 по японскому времени подвергся удару второй японский город - Нагасаки.

Через десять лет после трагедии, 6 августа 1955 года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной.

Сегодня в день бомбардировки Хиросимы вся мировая общественность чтит память всех погибших и пострадавших в результате тех бомбардировок, отмечая 6 августа как День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Герман Титов совершил второй в истории полет в космос

Полет Титова katun24.ru

6 августа 1961 года советский космонавт Герман Титов на космическом корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз.

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Герман Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости, и даже сумел поспать. Это был второй полет человека в космос, но первый суточный полет.

На момент полёта Герману Титову было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе. После полёта Титов участвовал в различных космических программах, пока в 1992 году не ушёл в отставку.

Появился первый интернет-сервер

Тим Бернерс-Ли pervo.ru

6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной Паутины – появился первый интернет-сервер.

Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше – в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра Интернет-страниц) и редактором сети.

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Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. В 1991 году проект был окончательно доработан, представлен комитету CS. Именно тогда, 6 августа 1991 года, появился первый Интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц WWW (World Wide Web).

В течении 1991 года серверы появились в других исследовательских центрах Европы и США. К ноябрю 1992 года в мире было 26 серверов, к концу 1993 года эта цифра значительно увеличилась и перевалила за 200. В 1995 году WWW достиг таких масштабов, что его уже нельзя было назвать «любительской сетью». На сегодняшний день Интернетом пользуются сотни миллионов пользователей, а количество серверов достигло огромных величин и продолжает расти.

В настоящее время Тим Бернерс-Ли возглавляет основанный им Консорциум Всемирной паутины (World Wide Web Consortium), который занимается разработкой и внедрением стандартов интернета.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет Марс-6 и основание Сан-Франциско.