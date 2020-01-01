День в истории: 5 августа - Марс-6 и основание Сан-Франциско

В этот день, 5 августа, произошли такие события.

Ньюфанленд

Ньюфаунленд wikipedia.org

Одними из первых на острове Ньюфаунленд поселились индейцы-беотуки. Видимо, беотуки не поддерживали активных контактов с другими индейскими племенами и колонистами, избегали конфликтов и контактов с ними, но в целом были настроены враждебно. В XIX веке вымерли от эпидемий.

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На Ньюфаундленде обнаружено два поселения викингов XI века. Первое находится в 480 км от мыса Пуант-Розе, второе — непосредственно на нём. В районе раскопок первого поселения близ Л'Анс-о-Медоуз находится единственный в Канаде исторический памятник, объявленный ЮНЕСКО «частью мирового наследия» в 1978 году. Одна из историографических теорий гласит, что поселения викингов в Ньюфаундленде были основаны Лейфом Эриксоном во время его экспедиции к берегам Северной Америки, а сама земля была названа Винланд («виноградная земля», либо «пастбище»).

Возможно, за 11 лет до открытия Колумбом Америки остров обнаружили бристольские моряки, но умолчали об этом из-за обилия рыбы у его берегов. Официально европейцы открыли остров в 1497 году: Джованни Кабото (Джон Кабот) — англо-итальянский мореплаватель — искал западный путь в Индию. Эту же цель преследовала португальская экспедиция братьев Корте-Реалов, которые самостоятельно открыли Ньюфаундленд в 1500 году.

5 августа 1583 года английский мореплаватель Хемфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение. Это была первая английская колония в Северной Америке.

Сан-Франциско

Миссия Святого Франциска Ассизского wikipedia.org/

Испанская исследовательская группа под командованием Гаспара Де Портолы, прибыла 2 ноября 1769 года, это был первый задокументированный визит в Залив Сан-Франциско, вся прибрежная территория была представлена как часть земли Новой Испании].

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7 лет спустя, 5 августа 1775 года, испанское судно «San Carlos» вошло в бухту Сан-Франциско. Испанский мореплаватель Хуан де Айала стал первым прибывшим сюда европейцем. Испанцами была основана Миссия Святого Франциска Ассизского (другое её название — Миссия Долорес), которая находилась под прикрытием небольшого военного форта, на месте которого сейчас находится парк Пресидио.

Марс-6

Марс-6 wikipedia.org/

«Марс-6» — советская автоматическая межпланетная станция (АМС) серии М-73 по программе «Марс» запущенная 5 августа 1973 года. Серия М-73 состояла из четырёх АМС четвёртого поколения, предназначенных для изучения планеты Марс. Космические аппараты «Марс-4» и «Марс-5» (модификация М-73С), должны были выйти на орбиту вокруг планеты и обеспечивать связь с предназначенными для работы на поверхности автоматическими марсианскими станциями. Спускаемые аппараты с автоматическими марсианскими станциями доставляли космические аппараты «Марс-6» и «Марс-7» (модификация М-73П).

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Район посадки спускаемого аппарата «Марс-6» был выбран в низменной части Эритрейского моря в южном полушарии Марса.

Через 15 минут после отделения сработал тормозной двигатель СА, а спустя 3,5 часа спускаемый аппарат вошёл в атмосферу Марса со скоростью 5600 м/с (20160 км/ч). Угол входа составил −11,7°. Сначала торможение шло за счёт аэродинамического экрана, а через 2,5 минуты, при достижении скорости 600 м/с (2160 км/ч), была введена в действие парашютная система. На этапе парашютного спуска на высотах от 20 км до поверхности и ниже проводились измерения температуры и давления, а также определялся химический состав атмосферы. В течение 149,22 секунды результаты передавались на пролётный аппарат, но полезная информация выделена только из сигнала от радиокомплекса СА. Сигнал с КД 1, включённого за 25 минут до входа в атмосферу, был очень слабый, поэтому информацию с него расшифровать не удалось.

Весь участок спуска — от входа в атмосферу и аэродинамического торможения до снижения на парашюте включительно — продолжался 5,2 минуты. Общее время спуска на парашюте начиная с момента подачи сигнала на ввод парашютной системы составило 151,6 секунды. Во время спуска не было цифровой информации с прибора МХ 6408М, зато с помощью приборов была получена информация о перегрузках, изменении температуры и давления. Непосредственно перед посадкой связь с СА потеряна. Последняя полученная с него телеметрия подтвердила выдачу команды на включение двигателя мягкой посадки. Новое появление сигнала ожидалось через 143 секунды после пропадания, однако этого не произошло.

Однозначно причину неудачного завершения работы с СА определить не удалось. К наиболее вероятным версиям относятся:

аппарат разбился, в том числе, по причине отказа радиокомплекса, хотя скорость спуска и работа двигателя мягкой посадки соответствовали расчетным (аппарат был рассчитан на ударное ускорение при посадке 180 g, а в периферийных местах до 240 g);

к аварийной ситуации привело превышение амплитуды колебаний аппарата под действием марсианской бури в момент включения двигателей мягкой посадки.

Напомним, ранее мы вспоминали первую экспедицию Колумба и Наутилус на Северном полюсе.