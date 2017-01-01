День в истории: Первая экспедиция Колумба и Наутилус на Северном полюсе

В этот день, 3 августа, произошли такие события.

Началась первая экспедиция Христофора Колумба

Пинта, Нинья и Санта-Мария VistaNews.ru

3 августа 1492 года началась первая экспедиция испанского мореплавателя, уроженца Генуи, Христофора Колумба на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья», когда он вывел корабли из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера.

Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию.

Читай также: День в истории: Первая атомная подлодка и рождение Браунинга

От Канарских островов экспедиция повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки.

Колумб посетил ряд других Багамских островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 декабря корабль «Санта-Мария» сел на риф, но людям удалось спастись.

В январе 1493 года на корабле «Нинья» Колумб завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию.

Свою вторую экспедицию 1493-1496 годов Колумб возглавил уже в чине адмирала и в должности вице-короля вновь открытых земель. Она состояла из 17 судов с экипажем свыше полутора тысяч человек. В ноябре 1493 года Колумб открыл острова Доминика и Гваделупа, повернув на Северо-Запад – еще около 20-ти Малых Антильских островов, в том числе Антигуа и Виргинские.

В последующих экспедициях Колумб открыл Большие Антильские острова, побережья Южной и Центральной Америки и Карибское море.

Открытия Колумба имели всемирно-историческое значение, поскольку лишь после его плаваний американские земли появились на географических картах Европы. Они также способствовали пересмотру средневекового мировоззрения и возникновению колониальных империй.

Фабрициус открыл первую переменную звезду

Давид Фабрициус peoples.ru

Давид Фабрициус — пастор в Восточной Фрисландии, известный своими работами в астрономии. Вариант написания имени — Давид Фабриций. Изучал астрономию у Лампадиуса в Брауншвейге. Состоял в переписке с Тихо Браге, Бюрги, Кеплером. По заявлению последнего, Фабрициус был лучшим (после Тихо Браге) наблюдателем своего времени.

Читай также: День в истории: Запуск Хаббла и основание Porsche

Именно Фабрициус заметил 3 августа 1596 г. уменьшение блеска звезды ο Кита (Mira Ceti) — это было первое открытие переменной звезды. Кроме длинного ряда наблюдений планет, известны его наблюдения кометы 1607 г., новой звезды в созвездии Змееносца и т. д.

Фабрициус был убит из мести крестьянином, которого он с кафедры изобличил в краже.

Впервые в истории американская подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса

Подводная лодка Наутилус va-sk.ru

«Наутилус» стал первой в мире атомной подводной лодкой. Не считая абсолютно новой энергетической установки, она имела обычную конструкцию. На испытаниях были установлены многие рекорды, включая переход под водой на 1400 миль (2250 км) за 90 часов при скорости 20 узлов.

Читай также: День в истории: Первая телевизионная передача и рождение Опеля

23 июля 1958 года с секретным заданием под кодовым названием «Операция Солнечный свет» подлодка вышла из гавани Перл-Харбор.

3 августа 1958 года «Наутилус» впервые достиг Северного полюса под водой. Задача была выполнена в 11 часов 15 минут вечера, когда командир лодки Уильям Андерсон объявил 116 членам экипажа, что они находятся на полюсе Земли.

В мае 1959 года «Наутилус» прибыл на военно-морскую верфь Портсмут для первой реконструкции, а также для перезагрузки ядерного топлива. После завершения ремонта в августе 1960 года он был приписан к Шестому американскому флоту и стал первой атомной лодкой на Средиземном море.

В последующие годы «Наутилус» принимал участие в различных военно-морских учениях и испытательных программах. Ее последний поход завершился 26 мая 1979 года, а в марте 1980 года «Наутилус» после 25 лет службы был исключен из состава флота. Сейчас подлодка стоит в американском порту Гротон у мемориального причала.

Напомним, днем ранее мы вспоминали чуму в Одессе и трагедию у Киевского главпочтамта.