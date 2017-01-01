Создана 3D-модель Млечного пути

Ученым пришлось вычислить расстояние до объектов.

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Большинство учебников по астрономии содержат лишь двухмерные картинки, не дающие наглядного представления о «геометрии» космоса. Польские учёные потратили шесть лет на построение трёхмерной модели Млечного Пути — оказалось, что форма галактики далека от плоской, изображаемой в наглядных пособиях.

Для разработки трёхмерной модели исследователям понадобилось вычислить расстояние до космических объектов — чтобы упростить задачу, они ориентировались на особые свойства звёзд, позволяющие точно узнать, как далеко от Земли они находятся.

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Так называемые «переменные цефеиды» намного ярче Солнца и меняют светимость с очень стабильными временными интервалами. Если знать, с какой периодичностью «пульсирует» звезда, можно определить, какое количество света она должна испускать в заданный момент, чтобы определить расстояние до неё.

Учёные исследовали тысячи таких объектов и годами каталогизировали полученную информацию — итогом их работы стал трёхмерный «портрет» галактики. Млечный путь — крайне неоднородная структура, поэтому существует масса теорий, предполагающих, почему диск галактики деформирован и внешне напоминает букву S. Учёные также установили, что звёзды в составе Млечного Пути возникали не поодиночке, а целыми группами — это свидетельствует о том, что образование звёзд может происходить спонтанно.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли мертвого ровесника Млечного пути.