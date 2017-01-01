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Кола и ментос против арбуза: Эксперименты

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Взорвется ли арбуз, если в него залить колу с ментосом?

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В сегодняшнем видео блогер из My EXPERIMENTS попытался взорвать арбуз с помощью ментоса и колы. Для этого он залил колу в надувной шар, поместил его в арбуз и кинул Ментос, проткнув шар иголкой. С первой попытки не получилось, как и со второй и третьей. Арбуз просто шипел - силы не хватило, чтобы разорвать его.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если погладить одежду катком.

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Теги: эксперименты, видео, арбуз
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