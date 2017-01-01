Запах пота замаскирует ткань

Неприятный запах будет превращаться в аромат лимона.

Долго сохранять свежесть одежды в жаркую погоду невозможно, и уже к середине дня многие люди источают сильные и неприятные запахи пота. Бороться с ними практически невозможно: потение позволяет организму охлаждаться, а пот неизбежно перерабатывается обитающими на коже бактериями, в результате чего и выделяются пахучие летучие вещества.

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Однако авторы новой статьи, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, предложили свой способ противодействовать запаху пота. Для этого португальские ученые во главе с Карло Сильвой (Carla Silva) апробировали два метода покрытия тканей молекулами β-цитронеллола, ответственными за запах лемонграсса. В первом варианте авторы использовали рецепторный белок свиней, способный связывать цитронеллол. Выделив его, они дополнили молекулу новым доменом CBM, который позволяет комплексу закрепляться на поверхности хлопкового волокна. В альтернативном варианте ученые поместили пахучее вещество в крошечные липосомы, дополненные тем же CBM.

Получив образцы, покрытые цитронеллолом с помощью того и другого метода, ученые испытали их, помещая в слабый кислотный раствор, имитирующий воздействие кислой среды пота. Оказалось, оба они отлично «раскрывают» запах, однако белковая методика позволяет получить быстрый и сильный выброс молекул, тогда как липосомы действуют более медленно и контролируемо и вдобавок способны вместить больше пахучих веществ. Авторы уверены, что и тот, и другой варианты могут найти применение в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создали "потеющего" робота.