Объявлена дата выхода первого смартфона с камерой на 64 Мп

Им станет смартфон от Realme.

Слухи о релизе смартфона, оснащённого новейшим 64-мегапиксельным сенсором основной камеры появились в интернете ещё весной. Сетевые источники с переменным успехом приписывали лидерство в разрешении сенсора аппаратам Samsung, Xiaomi и Redmi, но первым о релизе продвинутого камерофона неожиданно объявила другая компания.

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Тизер с датой анонса многообещающей новинки опубликовал в своём Twitter-блоге бренд Realme. Глава компании Мадхав Шет подтвердил, что первый смартфон с 64-мегапиксельным сенсором основной камеры будет представлен уже на следующей неделе, 8 августа.

Судя по тизеру, новинка получит вертикально расположенный модуль камеры с четырьмя датчиками. Характеристики вспомогательных сенсоров не сообщаются. В качестве основного датчика компания предположительно использует Samsung ISOCELL Bright GW1 (сенсор 1/1,72 дюйма, размер пикселя — 0,8 мкм) с функцией фазового автофокуса и поддержкой ночного режима съёмки.

Прочие спецификации, цена и даже название загадочной новинки не объявлены.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году выйдут смартфоны с камерами на 100 Мп.