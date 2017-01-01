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Сотрудники Apple больше не будут слушать ваши запросы к Siri

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Технология распознавания будет теперь использовать искусственный интеллект.
Siri будет работать на искусственном интеллекте
Siri будет работать на искусственном интеллекте
forbes.com

Apple объявила о приостановке программы по улучшению работы поискового ассистента Siri с использованием людей. Идея была в том, что сотрудники слушали обращения пользователей к Siri и определяли точность работы искусственного интеллекта.

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Фактически это означало, что ваши запросы слушали другие люди. Один из бывших сотрудников Apple рассказал изданию The Guardian, что специалисты постоянно сталкивались с щепетильной информацией — например, касающейся медицинских диагнозов.

Вероятно, в дальнейшем пользователям Siri предоставят выбор: участвовать в программе по улучшению ассистента или же полностью запретить сотрудникам Apple слушать запросы. Компания отметила такую возможность в своем заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Siri удалось взломать ультразвуком.

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Теги: Siri, Apple
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