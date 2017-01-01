День в истории: Чума в Одессе и трагедия у Киевского главпочтамта

В этот день, 2 августа, произошли такие события.

Генри Гудзон открыл Гудзонов залив

Гудзонов залив factruz.ru

Английские исследователи и колонисты назвали Гудзонов залив в честь сэра Генри Гудзона, исследовавшего залив 2 августа 1610 года на корабле «Дискавери». Во время своего четвертого путешествия в Северную Америку Гудзон обогнул западное побережье Гренландии и вошел в залив, нанеся на карту большую часть восточного побережья. Гудзон был уверен, что он вышел Северным путём в Тихий океан.

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Зимой «Дискавери» застрял во льдах, и команда зимовала на берегу в южной оконечности залива Джеймс. После таяния льда Гудзон решил исследовать остальную часть района, но 22 июня 1611 года команда взбунтовалась. Они оставили Гудзона и остальных дрейфовать в маленькой лодке.

В 1668 году корабль «Нонсач» достиг залива, что привело к созданию Компании Гудзонова залива. КГЗ договорилась о торговой монополии английской короны на водосбор Гудзонова залива, именуемый Землей Руперта. Франция оспорила это, направив в регион несколько военных экспедиций, но отказалась от своих притязаний в Утрехтском договоре (апрель 1713 г.).

В этот период Компания Гудзонова залива построила несколько фортов и торговых постов вдоль побережья в устье крупных рек (таких как Форт Северн и Черчилл. Фактории служили местом скупки шкур у местного населения.

В Одессе началась эпидемия чумы

Гора Чумка в Одессе, где захоронены жертвы чумы Yoki.ru

Самая страшная эпидемия началась в августе, вскоре после заключения мирного договора между Российской и Османской империями. Торговля сделалась свободной и целые стаи коммерческих судов из турецких портов хлынули в Одесский порт.

2 августа одесский полицмейстер Мавромихали собрал всех медиков на совещание по случаю эпидемии, случившейся в театральном доме (гостиница для актёров), в котором в тот момент жила гастролирующая в Одессе итальянская оперная труппа. Врачи, отправившиеся в этот дом, нашли, что все их опасения подтвердились: 3 актрисы уже умерли, а у служанки и дочери одной из актрис также были обнаружены все симптомы болезни. Одновременно с этим больные с такими же симптомами были найдены на Вольном рынке и в домах близ Александровского проспекта. За 3 дня умерло 8 человек. Везде признаки были одинаковы — горячка с пятнами, лёгкая передаваемость и невероятно быстрое протекание болезни. Главный доктор карантина Ризенко первый решился произнести слово «чума» (к тому моменту болезнь уже свирепствовала за Дунаем, на Кавказе и в Константинополе).

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30 августа умерших было уже 30. Градоначальник Ришельё объявил город в сомнительном положении и собрал Медицинский Совет, который положил: 1) разделить город на 5 частей, поручив каждую особому врачу; 2) тщательно осмотреть все дома для отделения больных от здоровых; 3) уменьшить общение между народом; 4) очистить город от грязи в канавах, колодцах и пр. В крепости и городской больнице был учреждён особый карантин (обсерват) для сомнительных лиц. Однако столь слабые меры никак не помогли — с 1 по 12 сентября каждые сутки умирало до 20 человек с явными признаками чумы.

Ришельё пошёл на неслыханные до того карантинные меры — он объявил всю забугскую часть Херсонской губернии карантином — линии карантинной стражи по рекам Буг, Днестр, Кодыме, по сухопутной части Подольской губернии останавливали всякого и отправляли в ближайшие карантины, числом 4, в которых любой должен был провести 30-дневную обсервацию. Морское сношение, а также всякая рыбная ловля, были запрещены.

Принятые меры не предотвратили распространение эпидемии, так как население Одессы, даже находясь в крайней степени опасности, продолжало вести прежний образ жизни — люди собирались на похороны большими толпами и провожали умерших по пыльным улицам до кладбища, купцы продолжали торговать и пр. Для уменьшения опасности заражения жители города применяли следующие примитивные меры: морские купания и мытьё одежды в морской воде; деньги передавали из рук в руки, только вымочив их в сосуде с уксусом, для обеззараживания воздуха разжигали костры; дома жертв эпидемии отмечались красными крестами. Поскольку эпидемия нарастала, Ришельё, чтобы свести к минимуму общение между потенциальными переносчиками инфекции и ещё не заражёнными людьми, а также предотвратить распространение инфекции при передаче денег, 12 сентября издал приказ, запрещавший нотариусам, маклерам и купеческим конторам заключать любые торговые сделки; с 13 сентября город был окружён карантинной цепью, с запретом выпускать оттуда любого под любым предлогом.

К середине осени город лишился четырёх своих лучших медиков: Ризенко, Кирхнер, Пилькевич и Капелло пали жертвами болезни и собственного самопожертвования.

К 16 ноября болезнь унесла уже 1720 человек, но конца эпидемии не было видно. Ришельё решился на крайние меры — всеобщий карантин. По его приказу были сожжены все подозрительные и подвергшиеся болезни землянки, особенно наполнявшие Карантинную и Военную балки; он позволил высшим классам выехать на поселение на пригородные хутора, находящиеся внутри оцепления; затем, 22 ноября были объявлены условия строгого карантина: все собрания запрещены, все присутственные места и даже храмы на время карантина закрываются. Всё население должно было оставаться в своих домах, покидать дома было запрещено кому бы-то ни было, посещать жителей могли только комиссары, священники, врачи и повивальные бабки.

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Строгий карантин продолжался 46 дней. В это время по городу передвигались только патрули, наблюдавшие за соблюдением карантина, и повозки с красными (перевозившие больных) или чёрными флагами (перевозившие умерших), сопровождаемые мортусами, одетыми в кожаное высмоленное платье (для предотвращения заражения одежду смолили, особенно те, кто по долгу службы и профессии были вынуждены перемещаться по городу) с масками на лице — носы масок были вытянуты, туда клали измельчённый чеснок для обеззараживания вдыхаемого воздуха, и нагруженные мёртвыми или больными, разъезжали по улицам. Мортусы были вооружены длинными шестами с крючьями на конце или арканами, при помощи которых они выволакивали из домов тела умерших. Каторжники, закованные в кандалы и в таких же чёрных просмоленных одеждах, как у мортусов, по истечении двадцати дней после выноса из домов мертвых, входили в них и производили дезинфекцию.

Каждое утро в 9 часов у ограды Соборной церкви Ришельё принимал доклады медиков и комиссаров. Поскольку три четверти населения города, находясь в карантине, не имело никаких средств к существованию, и дабы они не умерли от голода, их надо было кормить, Ришельё принял решение конфисковать для нужд города пшеницу, находившуюся в купеческих складах.

К 31 декабря 1812 года в городе заболело чумой 4038 человека, умерло 2632, то есть Одесса потеряла каждого 9-го своего жителя.

Обрушение фронтона Киевского главпочтамта

Обрушение фронтона Киевского главпочтамта Pinterest.com

Трагедия произошла в 16 часов 20 минут 2 августа 1989 г. Внезапно подломившаяся, первая со стороны Крещатика колонна портика, нарушила устойчивость всей конструкции и огромная махина, в считанные секунды, рухнула, не оставляя ни малейшего шанса на спасение тем, кто оказался в этот момент в том самом злополучном деревянном коридоре. Удар был настолько сильным, что в подземном переходе у многих прохожих, помнящих четырехбальное киевское землетрясение 1976 г., появилось на мгновение состояние невесомости соответствующее более высокому баллу. Огромная груда битого кирпича, не рассыпавшейся от удара кирпичной кладки и бетонных деталей декора достигала второго этажа здания. Не смотря на очевидную угрозу обрушения, оставшейся висеть на своей арматуре, бетонной балки, спасать пострадавших сразу же бросились все, кто находился в этот момент на площади.

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Через некоторое время милицией было организовано оцепление, проникнуть за которое, желающие оказать содействие работающим на завале, уже не смогли. Прибывшие на место трагедии подъемные краны с большим трудом оттащили огромные фрагменты, не развалившихся при падении колонн.

Среди жертв, помимо пяти киевлян, были также трое жителей Сахалинской области (среди них двенадцатилетний мальчик), двое москвичей и один житель города Старый Оскол.

Главной причиной катастрофы назывались ремонтные работы на главпочтамте, в ходе которых состоялся демонтаж облицовочной плитки колонн, которая вместе с цементной прослойкой составляла единое целое с четырьмя колоннами, которые должны были выдерживать нагрузку в 700 тонн.

Второй вероятной причиной трагедии назывались подземные работы под площадью Независимости в ходе строительства станции метро «Площадь Октябрьской революции». Возмущённая общественность контролировала и обсуждала ход расследования трагедии, однако власть пыталась переложить ответственность за обвал на некачественное строительство сталинских времён. Тем не менее очевидным является то, что причиной обвала стало всё-таки нарушение техники безопасности во время ремонтных работ: некоторые из очевидцев утверждали, что существенные деформации главпочтамта можно было наблюдать накануне обвала.

Напомним, днем ранее мы вспоминали молекулярный кислород и открытие Венесуэлы.