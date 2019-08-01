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Windows 10 установлена почти на каждом втором компьютере

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Доля Windows 7 падает.
Windows 10 установлена почти на половине всех ПК
Windows 10 установлена почти на половине всех ПК
lifehacker.com

Согласно данным за июль, доля Windows 10 выросла, а у Windows 7 она снижается. У последней в будущем январе прекращается поддержка и для Microsoft важно как можно быстрее избавиться от неё.

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В минувшем месяце доля Windows 10 выросла со значения 45,79% до 48,86%, а Windows 7 потеряла без малого 4% и её доля сейчас составляет 31,83%. Как видим, разница почти совпадает, потому скорее всего большинство отказавшихся от Windows 7 перешли на Windows 10.

После 14 января 2020 года Windows 7 перестанет получать обновления безопасности. Естественно, Microsoft утверждает, что лучшим способом защитить свои компьютеры является переход на Windows 10. С долей рынка в Windows 7 в 31% можно не сомневаться, что система проживёт ещё много лет. Так было и в случае с Windows XP, которая после прекращения поддержки в апреле 2014 года ещё много лет маячила в подобных статистических отчётах.

Статистика по ОС
Статистика по ОС

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Windows 7 наверняка продержится ещё дольше, поскольку на ней компьютеры более современные, а со времён Windows XP темпы прироста производительности компьютеров заметно упали.

Выпущенные лет 10 назад компьютеры и сейчас отлично годятся для работы, особенно офисной, где не требуется высокая вычислительная мощь.

Microsoft утверждает, что 99% работающих на Windows 7 приложений отлично идут и на Windows 10.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в следующем году.

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Теги: Windows 10, Microsoft, компьютеры
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Комментариев (1)
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BROKER666    01.08.2019, 16:35
Оценка:  0
BROKER666
не ося а кусок г0вна... я её не сношу с ноута, только потому что эта фигня была изначально на нём предустановлена... и поставил интерфейс от 7ки... но больше всего бесят тормоза Antimalware Service Executable
который не снести не отключить навсегда невозможно
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