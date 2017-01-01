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Все версии часов Samsung Galaxy Watch Active 2 показали до презентации

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Умные часы от Samsung.
Samsung Galaxy Watch Active 2
Samsung Galaxy Watch Active 2
gsmarena.com

Незадолго до презентации умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2 в сеть утекли новые рендеры с детальным изображением дизайна будущей новинки. Помимо «обычной» версии, гаджет дебютирует в лимитированной серии с эксклюзивным набором приложений.

Samsung Galaxy Watch Active 2
Samsung Galaxy Watch Active 2
gsmarena.com

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Согласно утечке, новинка поступит в продажу в трёх цветах корпуса: чёрно-серебристом, сером и в расцветке «розовое золото». В линейку также войдёт версия Under Armour с браслетом чёрного или серого цветов. Ожидается, что последний вариант получит специальный набор предустановленных брендированных приложений: MapMyFitness, Endomondo и MyFitnessPal.

Samsung Galaxy Watch Active 2
Samsung Galaxy Watch Active 2
gsmarena.com

По имеющейся информации, Galaxy Watch Active 2 оснащаются сенсорной рамкой, которая позволяет управлять функциями часов, не перекрывая пальцем область дисплея. Новинка получит AMOLED-дисплей с разрешением 360х360 пикселей, защищённый стеклом Gorilla Glass DX+, чипсет Exynos 9110, до 1,5 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ ПЗУ, модуль Bluetooth 5.0 и датчики ЭКГ и падения. Ожидается, что корпус часов получит защиту MIL-STD 810G.

Анонс Samsung Galaxy Watch Active 2 состоится 5 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung представил смартфон с дырявым дисплеем.

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Теги: Samsung, Galaxy Watch Active 2
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