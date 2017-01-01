День в истории: Молекулярный кислород и открытие Венесуэлы

В этот день, 1 августа, произошли такие события.

Учеными впервые выделен молекулярный кислород

Джозеф Пристли добывает газ syl.ru

Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей 8 века. В начале 16 века Леонардо да Винчи опубликовал данные, связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород – элемент.

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Официально считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли 1 августа 1774 года путём разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы.

Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество. Он считал, что выделил одну из составных частей воздуха и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом». О своём открытии Пристли сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. В 1775 году ученый установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах.

Несколькими годами ранее в 1771 году кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Назвав этот газ «огненным воздухом», ученый описал своё открытие в изданной им в 1777 году книге. Шееле также сообщил о своём опыте Лавуазье.

Воспользовавшись информацией Пристли и Шееле, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа.

Таким образом, первооткрывателями молекулярного кислорода по праву можно назвать всех троих ученых.

День рождения Жана Батиста Ламарка

Жан Батист Ламарк 24smi.org

Жан Батист Ламарк родился 1 августа 1744 года в Пикардии, в семье обедневшего дворянина. Отец готовил его к духовному званию, но после его смерти Жан поступил в армию, участвовал в Семилетней войне и вскоре стал офицером.

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Из-за травмы он в 1768 году был вынужден уйти в отставку и окончил Высшую медицинскую школу. Увлекшись ботаникой, он написал трехтомный труд «Флора Франции», который, будучи опубликованным в 1778 году, принес ему известность. В 1783 году Ламарк начал работу по составлению ботанического словаря, в котором было описано более 2000 родов растений. Ламарк систематизировал растения в зависимости от усовершенствования цветка и плода.

В годы Французской революции Ламарк вынужден был сменить профиль и стать зоологом. В 1793 году он возглавил новую кафедру «естественной истории насекомых и червей» в Музее естественной истории в Париже, где вскоре стал профессором и проработал более 20 лет.

Кроме биологии, Ламарк интересовался физикой и химией, метеорологией и исторической геологией. Он сделал множество открытий в области естественных наук. Впервые он пришел к понятию биосферы (без самого этого термина) и создал первую теорию эволюции живых организмов от простых к сложным.

Эта теория была изложена в книге «Философия зоологии» (1809) и принесла ему всемирную славу спустя полвека после ее появления, благодаря трудам его последователя Чарльза Дарвина.

К концу жизни ученый потерял зрение и доживал свои дни в нищете. Лишь его дочь Корнелия разделила с ним его судьбу и писала под его диктовку.

Умер Жан Батист Ламарк 18 декабря 1829 года в Париже.

Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу

Колумб первым из европейцев побывал в Венесуэле mel.fm

Совершая своё третье плавание к берегам Нового Света, Христофор Колумб открыл северное побережье Южной Америки, и 1 августа 1498 года Колумб первым из европейцев открыл территорию, которая принадлежит современной Венесуэле.

Уже в 1499 году туда прибыл испанский конкистадор Алонсо де Охеда. На озере Маракайбо завоеватели увидели два десятка построенных на сваях и соединённых между собой мостиками хижин индейцев. Уроженцу Италии Америго Веспуччи, прибывшему с испанцами, они напомнили город лагун — Венецию, и он назвал свайный посёлок маленькой Венецией, по-испански Венесуэлой. В середине XVI века название Венесуэла носил только город Лоро, располагавшийся у входа в залив Маракайбо. Позже так стали называть всю страну.

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Ко времени испанского завоевания территория Венесуэлы была занята полукочевыми индейскими племенами, жившими в условиях первобытнообщинного строя и занимавшимися охотой, рыбной ловлей, собирательством, подсечно-огневым земледелием. Орудия труда их были очень примитивны и изготовлялись из дерева и кости. Большую часть страны занимали индейцы араваки, но незадолго до прихода европейцев араваков вытеснили из северных районов на юг племена индейцев карибов.

В Венесуэлу, как и в другие страны Нового Света, испанских конкистадоров влекла «золотая лихорадка». Постепенно они продвигались вглубь страны, преодолевая сопротивление индейских племён. Найденные кое-где золотые россыпи вскоре истощились, и уже в первой половине XVI-го века испанцы перешли к земледелию. Выращивались и завезённые из Европы и местные культуры, из которых самыми ценными оказались сахарный тростник и индиго, ставшие в XVI—XVII веках основой хозяйства колонии.

В 1520 году было заложено первое испанское поселение в Венесуэле и вообще в Южной Америке — Кумана. В период 1528—1546 годов на территории Венесуэлы была образована немецкая колония Кляйн-Венедиг, в качестве обеспечения долгов короля Испании Карла I перед банкирским домом Вельзеров из Аугсбурга.

Во второй половине XVI-го века были основаны Каракас, Валенсия, Баркисимето, Мерида и другие города. В XVIII-м веке, освоив север и северо-запад страны, испанцы двинулись на юг — в Льянос и на Ориноко. К тому времени многие индейцы, оказывавшие сопротивление, были истреблены, многие вымерли от эпидемий кори и оспы, большинство оставшихся в живых индейцев ушли вглубь джунглей.

Конкистадоры и первые испанские поселенцы брали себе в жёны индианок. Потомство от этих браков — метисы — обладало бо́льшим иммунитетом к завезённым европейцами заболеваниям. В связи с развитием плантационного хозяйства с конца XVI-го и вплоть до начала XIX-го века в районы плантаций сахарного тростника, табака и индиго ввозились негры-рабы. Смешение негров с белыми привело к появлению мулатов, а смешение негров с индейцами — к появлению самбо. Так образовался довольно пёстрый по своему антропологическому типу состав населения страны. По подсчётам Александра Гумбольдта, посетившего Венесуэлу на рубеже XVIII—XIX веков, немногим более половины её населения составляли метисы, мулаты и самбо, четверть — белые, 15 % — индейцы и 8 % — негры.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую поездку по Луне и построение Киевского университета.