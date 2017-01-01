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Хакер уволил главу Google

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Ошибка на LinkedIn позволяла искать сотрудников от лица известных брендов.
Главу Google "уволили"
Главу Google "уволили"
Vox.com

Голландский специалист в области компьютерной безопасности Михель Рейндерс обнаружил интересный баг в социальной сети для поиска рабочих контактов LinkedIn. Благодаря уязвимости он смог без данных ему на то полномочий публиковать вакансии от лица любой компании.

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После того, как он публиковал такие вакансии, они отображались на странице “работа” вместе с другими, но уже официальными предложениями от самой компании. Программист шутки ради решил провести эксперимент: он опубликовал вакансию директора в двух огромных корпорациях — Google и LinkedIn.

”Уважаемые представители LinkedIn, обратите внимание, что любой пользователь, заплативший минимальную сумму, может публиковать вакансии на площадке LinkedIn. Это просто — нужно всего лишь заполнить несколько деталей от лица работодателя. Проблема заключается в том, что есть возможность публиковать вакансии в любой компании. Например, я могу запостить открытую вакансию в LinkedIn", — написал исследователь в своем обращении к компании.

Напомним, ранее сообщалось, что LinkedIn подтвердила утечку паролей.

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Теги: LinkedIn, Google
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