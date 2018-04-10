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В Windows 10 появится облачное восстановление данных

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Пока функция доступна бета-тестерам.
Windows 10 получит облачный бэкап
Windows 10 получит облачный бэкап
MSReview

По неофициальным данным, компания Microsoft работает над реализацией новой функции в Windows 10, которая позволит восстанавливать систему из «облака». Пользователю предоставят несколько вариантов на выбор — восстановить из локального образа либо получить инсталлятор из сети. Вероятно, во втором случае будет загружена последняя версия ОС, а не пользовательский образ.

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Информацию о нововведении сообщил пользователь WalkingCat в Twitter. Судя по всему, оно появилось в свежей сборке операционной системы в рамках Insider Program.

 

Предполагается, что «облачная» загрузка решит проблему устаревших версий Windows 10, которые поставляются с компьютерами: при сбоях и необходимости переустановить ОС будет загружаться наиболее свежая из стабильных.

Пользователям macOS подобная функция уже знакома.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft неожиданно выпустила Windows 1.11.

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Теги: Windows 10, обновление
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