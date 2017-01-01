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Продажи iPhone упали, но Apple все равно в плюсе

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Выручка выросла на 1%.
Apple наростила прибыль, несмотря на провал iPhone
Apple наростила прибыль, несмотря на провал iPhone
ferra.ru

Apple опубликовала на своем официальном сайте отчет, в котором говорится об успехах компании в третьем квартале 2019 финансового года. Выручка хоть выросла, но незначительно — всего лишь на 1%. Но это не самое страшное — куда хуже выглядит тот факт, что продажи смартфонов Apple упали на 12%, до 25,99 млрд долларов. Таким образом, впервые с 2012 года выручка от продаж iPhone менее половины общей выручки Apple.

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Само собой потери в сфере продажи смартфонов не могли не отразиться на операционной и чистой прибыли: первое значение снизилось с 12,6 млрд до 11,5 млрд долларов, а второе с 11,5 млрд до 10 млрд долларов. В результате получилось, что уменьшилось значение дохода компании на одну акцию — до 2,18 долларов за одну бумагу, что составляет падение в размере 7%.

По всей видимости, Apple понимает, что смартфоны больше не являются гарантией успеха компании, в связи с чем технологический гигант ищет новые точки роста. К таковым относятся сервисы, аксессуары, домашняя и носимая электроника. И уже есть первые успехи: так, команда, отвечающая за сервисы в Apple, за год увеличила квартальную выручку с 10,17 млрд до 11,46 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple готова снизить стоимость iPhone.

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Теги: iPhone, Apple
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