День в истории: Первая поездка по Луне и заложено строение Киевского университета

В этот день, 31 июля, произошли такие события.

Экспедиция Колумба открывает Тринидад

Тринидад womanadvice.ru

Остров Тринидад был открыт в 1498 году Колумбом, который окрестил его Ла-Исла-де-Ла-Тринидад в честь Святой Троицы. Испанцы, следовавшие за Христофором Колумбом, поработили населявших в то время острова индейцев араваков или переселили их в другие южноамериканские колонии. Но полное отсутствие полезных ископаемых и относительно бедные почвы привели к тому, что конкистадоры быстро потеряли всяческий интерес к этой земле. В итоге первое европейское поселение на острове (Хосе-де-Орунья, современный Сент-Джозеф) появилось лишь в 1592 году.

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За следующие два столетия колонизаторы предприняли две неудачные попытки освоить остров, но высаженные ими табак и какао не росли на местной почве. В итоге испанцы почти забросили всяческие попытки развить эту колонию, и в 1797 году остров переходит под юрисдикцию британской короны. После отмены рабства в 1830 году на острова начинают прибывать тысячи рабочих из Индии, а также выходцы из бедных районов Испании, Португалии, Англии, Франции и Китая, явившиеся основными консолидаторами народа, известного в наши дни как «тринбагонианс» («тринидадцы»).

Заложено строение Красного корпуса Киевского университета

Красный корпус Киевского национального университета wikipedia.org

Главный корпус университета, расположенный по адресу ул. Владимирская, 60, — самый старый из корпусов университета.

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Торжественная закладка здания университета состоялась 31 июля 1837 года. В этот день утром была совершена торжественная литургия в Софийском соборе Филаретом, Митрополитом Киевским и Галицким с участием студентов и преподавателей Университета, а также официальных лиц города и губернии. По окончании литургии к месту назначенного для возведения здания Университета все её участники совершили Крестный ход с иконами и хоругвями по современной улице Владимирской (в то время там не было домов, как и самой улицы, а лишь заросшие сорняками поля). На месте закладки фундамента была положена медаль с годом начала строительства, камень (плинфа) с фундамента Десятинной церкви, медная табличка и три монеты: платиновая, золотая и серебряная. В честь закладки здания Университета была изготовлена специальная медаль с изображением российского императора Николая I с одной стороны и крестом в сиянии с надписью: «Во свете твоем узрим свет!» с другой.

Здание было построено в стиле русского классицизма архитекторами В. И. и А. В. Беретти по заказу Николая I и является памятником архитектуры национального значения. Корпус окрашен в цвета ордена Св. Владимира — красный и чёрный. На фасаде корпуса установлены мемориальные доски Т. Г. Шевченко, имя которого носит университет, студентам и преподавателям, павшим в Великой Отечественной войне, и штабу истребительного батальона, сформированного летом 1941 года из преподавателей и студентов Киевского университета.

Впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle

Джеймс Ирвин у «Лунного Ровера» wikipedia.org

Во всех предыдущих экспедициях одной из первейших задач экипажей была установка комплекта для научных экспериментов ALSEP (англ. Apollo Lunar Surface Experiment Package). Но астронавты миссии Аполлон-15 Скотт и Ирвин первым делом должны были выгрузить «Лунный Ровер» и отправиться в первую 4-километровую геологическую поездку к тому месту, где каньон Хэдли Рилл вплотную подходит к подножию горы Хэдли Дельта.

Выгрузка производилась наполовину вручную, наполовину автоматически. Чтобы выгрузить «Ровер», астронавты должны были осторожно вытягивать его из грузового отсека с помощью двух лентовидных тросов. Луномобиль при этом постепенно раскладывался и опускался на поверхность.

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В начале процесса выгрузки «Лунного Ровера» Джеймс Ирвин всё-таки упал. Пятясь назад, он одной рукой тянул трос, а другой снимал происходящее на кинокамеру, но споткнулся и завалился на спину. Дэвид Скотт помог коллеге встать на ноги. После выгрузки луномобиль встал на грунт носом к «Фалкону». Скотт и Ирвин вручную, приподняв «Ровер» за боковые ручки, немного его развернули, чтобы не начинать с движения задним ходом. Примерно через 17 минут после начала выгрузки командир впервые запрыгнул на своё сидение.

Во время первого тест-драйва Дэвид Скотт обнаружил, что не поворачиваются передние колёса. Безуспешно провозившись с переключателями несколько минут, он, по совету с Земли, решил оставить всё как есть. Конструкция «Лунного Ровера» предусматривала два отдельных рулевых электродвигателя — один для передних колёс, другой — для задних. Если были включены оба двигателя, обе колёсные пары поворачивали в противоположных направлениях, при этом минимальный радиус разворота составлял всего три метра. Но управлять луномобилем можно было и отключив любой из двух двигателей, только радиус разворота при этом увеличивался до 6 метров. Скотт смонтировал на «Ровере» и подключил лунный передатчик информации, устройство дистанционного управления телекамерой, саму телекамеру и обе антенны, а Ирвин, тем временем, установил подставку для геологических инструментов и загрузил контейнеры для образцов лунного грунта.

Затем командир включил навигационную систему «Ровера». С помощью одноосного гироскопа и счётчиков оборотов на всех четырёх колёсах она показывала пройденное расстояние, дистанцию до лунного модуля по прямой и направление, в котором он должен находиться. Вскоре на своё сидение сел и Джеймс Ирвин. И тут выяснилось, что ремни безопасности, которыми необходимо было пристегнуться, слишком тесные. А ослабить их было нельзя. На Земле их подогнали индивидуально под каждого астронавта без учёта слабой лунной гравитации. Скотту пришлось спешиться и помочь Ирвину пристегнуться. Потом он с трудом, но всё-таки пристегнулся и сам.

Спустя 2 часа и 6 минут после разгерметизации кабины Скотт и Ирвин двинулись в путь. Их первой целью был кратер Элбоу (англ. Elbow Crater), названный так потому, что он расположен в том месте, где Борозда Хэдли делает крутой изгиб, похожий на руку, согнутую в локте. Элбоу располагался недалеко от большого кратера Св. Джордж (англ. St. George Crater), служившего отличным ориентиром. Командир доложил Земле, что пыли нет совсем. Скотт сообщил также, что они едут со средней скоростью 8—10 км/ч. Демпфирование колебаний у «Ровера» было гораздо более медленным, чем у его аналога, рассчитанного на земное притяжение, но стабильность почти такой же. Максимальная скорость на ровных прямых участках достигала 13 км/ч. Через тринадцать минут и почти через полтора километра после начала поездки астронавты выехали на край Борозды Хэдли. Ещё через 13 минут они подъехали к восточной кромке кратера Элбоу. За 26 минут астронавты проехали 4,5 км, от места первой остановки до лунного модуля по прямой было 3,2 км.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первое путешествие Кука и изобретение кукурузных хлопьев.