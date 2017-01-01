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Сколько холодильник проработает на батарейках: Эксперименты

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Можно ли запитать компьютер или холодильник от батареек?

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В этом видео блогеры из Live Today проведут опыт с батарейками. Они попробовали запустить холодильник, персональный компьютер и автомобильный компрессор от батареек.

Емкости батареек не хватает, но можно сделать параллельное подключение, что дает неплохую силу тока.

Блока батарей хватило, чтобы холодильник проработал 13 минут.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать батарейку из фольги.

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Теги: батарейки, эксперименты, видео
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