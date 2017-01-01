Будет радар: Google раскрыла технологию в новом смартфоне Pixel 4

Радар будет считывать жесты пользователя.

Компания Google постепенно раскрывает информацию о смартфоне Pixel 4, который выйдет осенью. В телефоне появится сканер лица для разблокировки, а также чип для обработки сигналов с радара, считывающего жесты перед дисплеем устройства. Стоит отметить, что для индустрии достаточно необычно рассказывать о возможностях еще не выпущенного смартфона напрямую, а не намеками.

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Впрочем, ранее ресурс 9to5Google рассказывал об интеграции технологии Project Soli, наличие которой в Google Pixel 4 теперь подтверждена. Именно она и отвечает за работу радара. С помощью жестов можно будет отключать звук входящего звонка, проматывать песни и, например, выключать будильник.

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Soli способна понимать сложные жесты типа щелчка пальцами, нажатия виртуальной кнопки, подобных им.

Подобные технологии встречались ранее в смартфонах Samsung и Motorola, однако распространения не нашли из-за не слишком эффективной работы.

Google Pixel 4 с Soli не будут доступны повсеместно, так как используемая частота в диапазоне 57—64 ГГц не везде открыта.