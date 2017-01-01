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Будет радар: Google раскрыла технологию в новом смартфоне Pixel 4

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Радар будет считывать жесты пользователя.
Смартфон будет узнавать хозяина
Смартфон будет узнавать хозяина
Скриншот видео

Компания Google постепенно раскрывает информацию о смартфоне Pixel 4, который выйдет осенью. В телефоне появится сканер лица для разблокировки, а также чип для обработки сигналов с радара, считывающего жесты перед дисплеем устройства. Стоит отметить, что для индустрии достаточно необычно рассказывать о возможностях еще не выпущенного смартфона напрямую, а не намеками.

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Впрочем, ранее ресурс 9to5Google рассказывал об интеграции технологии Project Soli, наличие которой в Google Pixel 4 теперь подтверждена. Именно она и отвечает за работу радара. С помощью жестов можно будет отключать звук входящего звонка, проматывать песни и, например, выключать будильник. 

Датчики телефона
Датчики телефона
google

Soli способна понимать сложные жесты типа щелчка пальцами, нажатия виртуальной кнопки, подобных им.

Подобные технологии встречались ранее в смартфонах Samsung и Motorola, однако распространения не нашли из-за не слишком эффективной работы.

Google Pixel 4 с Soli не будут доступны повсеместно, так как используемая частота в диапазоне 57—64 ГГц не везде открыта.

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Теги: Google Pixel 4, Google, Pixel 4
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