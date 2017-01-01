Астронавт заснял разрушение грузового корабля Прогресс

Космический грузовик планово сгорел в атмосфере.

Астронавт из США Ник Хейг запечатлел разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции (МКС). Об этом он рассказал в своем Twitter.

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«Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут — мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», — поделился впечатлениями астронавт.

«Прогресс МС-11» покинул МКС 29 июля, после чего был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Части корабля упали в южной части Тихого океана.

Напомним, ранее сообщалось, что американская астронавт пожаловалась на русский туалет на МКС.