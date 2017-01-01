Что вы знаете о происхождении заимствованных терминов? Тест

Наш язык на удивление не совсем наш! Вернее, он конечно же в целом наш, но вот слова, из которых он состоит, с большой долей вероятности заимствованы из других языков.

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К примеру, из латинского заимствовано аж 80000 слов. А еще есть греческий, татарский, монгольский, турецкий, французский, немецкий, итальянский, голландский, английский и так далее. Проверь свою эрудицию, угадай истинный перевод "наших" слов!