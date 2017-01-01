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Способны ли вы стать изобретателем? Тест

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Проверьте свои знания, эрудицию и творческие способности - то, что необходимо для изобретения нового и полезного.

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Каждый человек, дома или на работе, частенько сталкивается с самыми разнообразными задачами. Некоторые из них, особенно нетривиальные, можно смело назвать изобретательскими. 

 

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Теги: тест, тесты
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