День в истории: 30 июля - Путешествие Кука и изобретение кукурузных хлопьев

В этот день, 30 июля, произошли такие события.

Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука

Джеймс Кук voditel-job.ru

30 июля 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венера по Солнечному диску. Она отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» («Дерзание»), водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек.

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Капитаном корабля был Джеймс Кук – первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк (Австралия) находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого Мыса и южную оконечность Америки – мыс Горн, «Эндевор» бросил якорь у острова Таити.

Здесь экспедиция успешно провела наблюдение за прохождением Венеры и продолжила плавание. Кук впервые в истории нанес на карту острова Общества, расположенные к северо-западу от Таити, а также – Большой Барьерный риф. Направившись к Новой Зеландии, капитан выяснил, что та не является частью некоего мифического Южного материка и состоит из 2-х островов. Углубиться туда Кук не решился, так как опасался столкновений с туземцами-людоедами маори.

Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии (нынешней Австралии), экспедиция взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту.

28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Ботани, названной так за ее богатую растительность. Потом «Эндевор» благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии «Эндевор» направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года.

Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали, словно увлекательный роман.

Рождение Генри Форда

Генри Форд aif.ru

Генри Форд, один из основателей автомобильной промышленности США, родился 30 июля 1863 года на ферме близ Дирборна, штат Мичиган (США).

Он ушел из школы в 16 лет, с 1879 года став учеником механика в Детройте. Несколько лет работал механиком в различных компаниях. С 1893 года он - главный инженер «Эдисон ильюминейтинг компани», а в 1899-1902 – «Детройт аутомобил компани». В 1892-1893 Форд создал свой первый автомобиль с четырехтактным двигателем внутреннего сгорания.

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В 1903 году Форд основал «Форд мотор», которая впоследствии стала одной из крупнейших в мире автомобильных компаний. На своих заводах он широко внедрял стандартизацию и ввёл конвейерную сборку. Свои представления об организации труда и производства Генри Форд изложил в произведениях - «Моя жизнь и работа» (1922), «Сегодня и завтра» (1926), «Движение вперёд» (1930).

Жизнь его была полна противоречий. Он был великолепным организатором, который удвоил минимальную заработную плату рабочих, сократил их рабочий день и ввел два скользящих выходных, чтобы ускорить технологический процесс.

Он же нанимал доносчиков, которые шпионили за рабочими и боролся с профсоюзами, применяя грубую силу и террор; часто не скрывал своего презрения к людям и настроил против себя даже своих друзей. Был филантропом, и он же опубликовал серию резких антисемитских статей, а в 1938 году награжден медалью Адольфом Гитлером.

Противоречива и любовная жизнь Форда. Он всегда выступал как строгий хранитель морали и устоев семейной жизни, но вместе с тем существуют доказательства того, что от него родился внебрачный ребенок.

Форд является образцом и ярким примером традиционной американской мечты, которая стала явью. В Америке таких людей называют «человек, который сам себя сделал».

Умер Генри Форд миллиардером в возрасте 83 лет 7 апреля 1947 года в Дирборне (США).

Изобретение кукурузных хлопьев

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30 июля 1898 года Джон Харви Келлог изобрел кукурузные хлопья. Соавтором Джона Келлога в изобретении хлопьев был его своим младший брат Уилл. Они случайно оставили кусочки пшеницы на кухонной плите и ушли по делам. Вернувшись, они обнаружили, что засохшие комки весьма съедобны, особенно если их спрессовать скалкой. А проделав то же с кукурузой, Келлог произвёл мини-революцию в гастрономии.

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Для продвижения хлопьев в массы Келлог провёл сенсационную рекламную кампанию. В дамских журналах читательницам предлагалось, зайдя в магазин, подмигнуть бакалейщику. Подмигнувшие получали 2 пачки хлопьев бесплатно.

Келлог также был известен своими работами в области сексологии, пропагандировал здоровый образ жизни и вегетарианство, непримиримо боролся с мастурбацией и открыл первый в мире комплексный санаторий.

Для борьбы с онанизмом Келлог также разработал вегетарианскую диету, включавшую хлопья на завтрак, и запрещавшую употребление мяса, которое, по мнению учёного, пробуждало чувственность.

Напомним, днем ранее мы вспоминали выход Windows 10 и открытие Эриды.