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Apple готовит сразу семь версий iPad

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Семь новых моделей зарегистрированы в базе Евразийской экономической комиссии.
В 2019 году могут выйти семь новых версий iPad
В 2019 году могут выйти семь новых версий iPad
iguides.ru

Похоже, линейка iPad 2019 года будет немного больше, чем ожидалось. У компании уже зарегистрированы пять новых моделей планшетов и, согласно обновленным нормативным документам ЕЭК, готовы еще две.

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Сегодня в линейку планшетов Apple входит пять основных моделей: iPad Mini, iPad, iPad Air, 11-дюймовый iPad Pro и 12.9-дюймовый iPad Pro. Обновления некоторых из них уже добавлены в базу Евразийской экономической комиссии под номерами A2068, A2197, A2198, A2230 и A2228. На днях уже существующий документ обновился, и в нем появилась еще пара планшетов — A2200 и A2232. Все они работают на iPadOS.

По данным AppleInsider, этими моделями стали новые iPad с экраном 10.2 и 10.5 дюймов, разработка которых завершилась ранее в этом году. Что именно это за устройства и относятся ли они к линейке Pro, неизвестно.

Как правило, регистрации новых продуктов совершаются за несколько месяцев до официальной презентации этих устройств. Согласно многочисленным слухам, осенью вместе с новыми iPhone руководство Apple покажет новые модели iPad всех доступных линеек.

Напомним, ранее сообщалось, что весной 2019 года Apple показала сразу два новых iPad.

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Теги: Apple, iPad
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