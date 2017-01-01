Samsung запатентовал телефон с двумя скрытыми дисплеями

Патент был подан еще в прошлом году.

Ресурс LetsGoDigital обнаружил патентную документацию Samsung на смартфон с весьма необычной конструкцией: речь идёт об устройстве с несколькими дисплеями.

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Известно, что заявка на патент была направлена в Ведомство по интеллектуальной собственности Южной Кореи (Korean Intellectual Property Office, KIPO) около года назад — в августе 2018-го.

Как можно видеть на изображениях, Samsung предлагает оснастить смартфон двумя скрытыми дисплеями. Они будут прятаться за основным экраном.

Нижняя часть корпуса аппарата имеет округлую форму. Именно здесь предусмотрено крепление двух дополнительных экранов, которые будут откидываться налево и направо (см. иллюстрации).

Патент на смартфон LetsGoDigital

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Правда, пока не совсем ясно, какие функции будут выполнять эти дисплеи. Наблюдатели говорят, что практичность такого конструктивного исполнения вызывает сомнения.

К тому же, применение двух скрытых экранов неизбежно приведёт к увеличению толщины корпуса смартфона.

Так или иначе, Samsung пока лишь патентует необычный аппарат. О планах компании по выводу подобного устройства на коммерческий рынок ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал смартфон с двумя дисплеями.