День в истории: 29 июля - Выход Windows 10 и открытие Эриды

В этот день, 29 июля, произошли такие события.

Международный день тигра

День тигра vokrugsveta.ua

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период.

К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность этих животных сократилась в 25 раз. И сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира.

Главная же цель проведения Международного дня тигра – информирование широкой общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. И к данному Дню в разных странах приурочено множество соответствующих мероприятий – тематические выставки, телепередачи, экскурсии в зоопарках, благотворительные и просветительские акции и многое другое.

Астрономы объявили об открытии карликовой планеты Эрида

Эрида в представлении художника wikipedia.org

Эрида открыта группой американских астрономов в составе: Майкл Браун (Калифорнийский технологический институт), Дэвид Рабиновиц (Йельский университет), Чедвик Трухильо (обсерватория Джемини). К моменту открытия Эриды они уже несколько лет вели систематические поиски транснептуновых объектов и успели прославиться открытиями таких крупных объектов, как (50000) Квавар и (90377) Седна. Группа использовала 122-сантиметровый телескоп имени Самуэля Ошина со 112 ПЗС-матрицами, который расположен в Паломарской обсерватории, а также специальную программу для поиска движущихся объектов на снимках.

Эрида была впервые замечена 5 января 2005 года в 19:20 UTC во время повторного анализа снимка, сделанного 21 октября 2003 года в 6:25 UTC с помощью телескопа Самуэля Ошина. Также Эрида была найдена на нескольких более ранних снимках. Через несколько дней после открытия группе Брауна в сотрудничестве с Сюзанной Туреллотт вновь удалось обнаружить объект при помощи 1,3-метрового телескопа SMARTS в обсерватории Серро-Тололо. Потребовалось ещё несколько месяцев исследований, чтобы определить параметры орбиты и приблизительный размер объекта. Заявление об открытии было опубликовано 29 июля 2005 года.

До XXVI Ассамблеи Международного астрономического союза Эрида претендовала на статус десятой планеты. Однако 24 августа 2006 года Международный астрономический союз утвердил определение классической планеты, которому Эрида, как и Плутон, не соответствует. Таким образом, хотя статус Плутона как планеты уже давно оспаривался из-за открытия других транснептуновых объектов, именно открытие Эриды подтолкнуло процесс его пересмотра вместо признания Эриды планетой. Эрида долгое время считалась значительно крупнее Плутона, по данным на 2010 год их размеры считались настолько близкими, что нельзя было с уверенностью утверждать, какой из этих объектов крупнее. Однако по данным, полученным с АМС «Новые горизонты» в июле 2015 года, Плутон слегка больше Эриды и является самым крупным из известных сегодня транснептуновых объектов.

Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10

Windows 10 wikipedia.org/

Windows 10 выпущена 29 июля 2015 года. 20 июля 2015 года корпорация начала рекламную кампанию Windows 10 под названием «Upgrade Your World» (рус. — «Обновите ваш мир») с показом телевизионных рекламных роликов в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Microsoft использовала хештег «A more human way to do» (рус. — «Более человечный способ сделать»), подчеркивая новые функции и технологии, поддерживаемые Windows 10, которые стремились предоставить пользователям более «личный» опыт. Рекламная кампания завершилась стартовыми мероприятиями в 13 городах 29 июля 2015 года, где отмечалась «беспрецедентная роль крупнейших фанатов в разработке Windows 10».

Windows 10 — первая операционная система Microsoft, которая официально распространяется не только с серверов поставщика, но и с компьютеров её пользователей, по принципу протокола BitTorrent. По такому же принципу распространяются и обновления Windows 10, причём эта настройка включена по умолчанию, то есть, если у пользователя лимитированный трафик, тариф с оплатой за объём трафика или скорость подключения к сети не позволяет излишне нагружать линию связи — то эту опцию следует отключить. Также имеется возможность оставить обмен обновлениями только между компьютерами локальной сети.

В течение первого года после выхода системы пользователи могли бесплатно обновиться до Windows 10 на любом устройстве под управлением официальных версий Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1, соответствующим определённым требованиям.

