День в истории: Первое фото солнечного затмения и отпечатки пальцев

В этот день, 28 июля, произошли такие события.

Впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение

Дагерротип солнечного затмения wikipedia.org

Полное солнечное затмение 28 июля 1851 года началось на западном побережье Канады. Далее тень двигалась в северо-восточном направлении, пройдя севернее Гудзонова залива по северным островам Канады и пересекла с запада на восток Гренландию. Максимальную длительность затмение достигло в 200 км севернее Исландии в точке с координатами 67°57′11″ с. ш. 19°28′24″ з. д. и составило 3 минуты 41 секунду, что является большим значением для столь высоких затмений по широте.

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Во время данного полного солнечного затмения была сделана первая правильно отэкспонированная фотография полного солнечного затмения в истории человечества. Она была получена с использованием технологии дагеротипии в Кёнигсбергской обсерватории (Восточная Пруссия, сейчас Калининград). Автором данной фотографии является Берковский (Berkowski), местный дагеротипист и наблюдатель в Королевской обсерватории. Его имя никогда не было опубликовано. Для съёмки использовался маленький рефрактор (D=61 мм, F=812мм), что был прикреплён к 15,8-см фраунгоферовскому гелиометру, у которого было часовое ведение. Сразу после начала полной фазы затмения была начата 84-секундная экспозиция кадра, что впоследствии и стало первым снимком солнечной короны. Центр полосы затмения проходил в 30 км западнее Кёнигсбергской обсерватории и продолжительность полной фазы составила 2 минуты 55 секунд.

Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике

Отпечатки пальцев wikipedia.org/

Идентификация по отпечаткам пальцев – на сегодня самая распространенная биометрическая технология. По данным International Biometric Group, доля систем распознавания по отпечаткам пальцев составляет 52% от всех используемых в мире биометрических систем.

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Археологи в ходе раскопок достаточно часто сталкиваются с теми или иными изображениями отпечатков пальцев на камне, но нет достаточных оснований утверждать, что они использовались для идентификации личности. Однако исторические источники говорят, что в Древнем Вавилоне и Китае оттиски пальцев делали на глиняных табличках и печатях, а в 14 веке в Персии отпечатками пальцев «подписывали» различные государственные документы. Значит уже в то время было отмечено: отпечаток пальца – уникальная характеристика человека, по которой его можно идентифицировать.

Уильям Гершель, служивший в Индии в 1853-1878 годах, был первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска. Сначала Гершель практиковал дактилоскопию при выплачивании пособий местным жителям. Индусы, которые для европейца были все на одно лицо, нередко пользовались этим, пытаясь получить причитающиеся им деньги вторично. Чтобы исключить подобные махинации, Гершель велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения, что позволяло безошибочно устанавливать личность получателя.

28 июля 1858 года Гершель предложил применять дактилоскопию в одной из тюрем округа - так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике.

Независимо от Гершеля мысль об использовании отпечатков пальцев для установления личности высказал Генри Фолдс, работавший в токийском госпитале. Генри Фолдс начал изучать отпечатки пальцев в 1870 году, после того как обнаружил оттиск пальца на древнем гончарном изделии. А в 1880 году в британском научном журнале Nature была опубликована его статья об этом. Кроме того, доктор Генри Фолдс разработал систему классификации отпечатков пальцев и впервые провел идентификацию по отпечатку, оставленному на стеклянной бутылке. Фолдс составил и руководство для снятия отпечатков пальцев, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев.

День рождения Жака Пикара

Жак Пикар peoples.ru

Жак Пикар (фр. Jacques Piccard) родился 28 июля 1922 года в Брюсселе, в семье физика и изобретателя Огюста Пикара. Его с детства интересовали занятия и исследования отца. Вместе с отцом он участвовал в строительстве и испытаниях «батискафа Триест». Такое название аппарат получил в честь итальянского города Триест, в котором были произведены основные работы по его созданию.

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«Триест» был спущен на воду в августе 1953 года. Он совершил несколько погружений в Средиземном море с 1953 по 1957 годы. Основным пилотом стал Жак Пикар. В первых погружениях также участвовал его отец. В экспериментальных погружениях батискафа принимал участие и Жак-Ив Кусто.

23 января 1960 года Жак Пикар и лейтенант ВМС США, специалист-подводник Дон Уолш совершили в батискафе «Триест» предельно возможное на Земле глубоководное погружение. Они достигли «нижайшей» точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера» (10 918 метров под уровнем моря). Спуск «Триеста» продолжался 4 часа 48 минут, подъем – 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться.

Несколько позже Пикар написал книгу «Глубина 11 тысяч метров», в которой описал события от создания батискафа до его погружения в Марианскую впадину. Также Жак совершил ряд погружений в Атлантическом океане на собственноручно спроектированном батискафе.

Жан Пикар скончался 1 ноября 2008 года в возрасте 86 лет в Швейцарии.

Напомним, днем ранее мы вспоминали трагедию на авиашоу во Львове.