День в истории: Трагедия на авиашоу во Львове

В этот день, 27 июля, произошли такие события.

День рождения гамбургера

Гамбургер buloshnaya.org

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды «на ходу».

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27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце.

В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

Окончательному успеху нового фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания. Гамбургеры начали продавать по очень низким ценам. Кроме того, была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание каждого посетителя менее одной минуты.

История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.

Несмотря на признанную вредность бургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и дорогом ресторане.

Первый полёт первого в мире реактивного пассажирского самолёта Комет

Комета 1 wikipedia.org

Хотя «Комета» не была первым реактивным пассажирским самолётом (первым считается экспериментальная реактивная версия Vickers VC.1, построенная в единственном экземпляре), тем не менее эту модель по праву считают первым настоящим авиалайнером, который с самого начала именно таким и задумывался, проектировался и строился серийно.

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Первый прототип, G-ALVG, поднялся в воздух 27 июля 1949 года. Двигатели были установлены в основании крыльев, по два с каждой стороны. Между соплами каждой пары были вмонтированы ракетные ускорители, позволяющие увеличивать общую тягу на взлёте. К особенностям этого самолёта можно отнести устройство выравнивания давления, позволяющее поддерживать его на уровне эквивалентном давлению на высоте 2438 метров (8000 футов), вплоть до высоты 12 200 метров (40 000 футов). Более тщательные измерения и расчёты характеристик второго прототипа показали, что самолёт не может быть использован на очень длинных североатлантических магистралях, но будет очень полезен на европейском и африканском направлениях.

Первый серийный самолёт поднялся в небо 9 января 1951 года. Регулярные реактивные полёты начались 2 мая 1952 года, когда G-ALYP (Yoke Peter) покинул Лондон, чтобы совершить полёт согласно расписанию по маршруту Лондон — Рим — Бейрут — Хартум — Энтеббе — Ливингстон — Йоханнесбург. В дальнейшем девять «Комет-1», принадлежащих BOAC, обслуживали линии компании в Африке и на Дальнем востоке.

Трагедия на авиашоу во Львове

Трагедия в Скнилове wikipedia.org

27 июля 2002 года Су-27УБ борт 42 под управлением двух пилотов — 45-летнего командира В. А. Топонаря и 49-летнего второго пилота Ю. М. Егорова — выполнял фигуру высшего пилотажа. Самолёт вошёл в нисходящий вираж на малой высоте. Несмотря на попытку выйти из виража вверх истребитель слишком быстро терял высоту. Самолёт, задев дерево, ударился левым крылом о бетон и некоторое время скользил по земле через лётное поле, заполненное зрителями; пилоты катапультировались. Затем самолёт задел стоявший на аэродроме Ил-76, начал кувыркаться, пластом рухнул на землю и полностью разрушился. На месте падения прогремел взрыв и возник сильный пожар. Катастрофа произошла в 12:52 EET.

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В результате катастрофы погибло 77 человек, включая 28 детей. Несколько сотен человек получило травмы разной степени тяжести. К месту падения были немедленно стянуты пожарные расчёты и бригады скорой помощи.

6 сентября 2002 года были опубликованы результаты расследования комиссии Министерства обороны Украины. В качестве основной причины трагедии было названо «отклонение экипажа от полётного задания и ошибка в пилотировании Су-27». Материалы комиссии были переданы в суд, который завершился 24 июля 2005 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет на Луну и самый северный остров.