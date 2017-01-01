Руль из сантехники для компьютера своими руками: Эксперименты

Как сделать руль для гонок?

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Блогер AlexGyver показал, как он делал контроллер для ПК в виде руля, педалей и ручника, из сантеха и Arduino. Благодаря 55-дюймовому телевизору в качестве монитора ему удалось превратить стол в своей мастерской в настоящий аркадный симулятор с почти полным эффектом присутствия.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд?