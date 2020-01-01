День в истории: 26 июля - Полет на Луну и самый северный остров

В этот день, 26 июля, произошли такие события.

Старт к Луне корабля «Аполлон-15»

Миссия Аполлон-17 на Луне wikipedia.org

Старт «Аполлона-15» состоялся в 13:34 UTC 26 июля 1971 года, всего на 0,187 секунды позже графика

Через 2 часа 50 минут после старта с Земли, на втором витке, в районе Гавайских островов двигатель третьей ступени «Аполлона-15» был снова включён. Он проработал 5 минут 51 секунду и разогнал корабль до скорости 10,827 км/с. «Аполлон-15» перешёл на траекторию полёта к Луне. Вскоре после этого астронавты начали манёвр перестроения отсеков и стыковки командно-служебного модуля с лунным модулем, который находился в верхней части третьей ступени.

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К утру 30 июля, 5-го дня полёта, параметры орбиты сильно изменились — 108,8 км на 14,1 км[47]. Специалистов в Центре пилотируемых полётов беспокоило то, что не был точно известен радиус Луны в районе посадки, погрешность высоты орбиты в точке периселения могла составлять ± 2750 метров. В конце 9-го витка, когда корабль находился над обратной стороной Луны, с помощью 20-секундного включения двигателей системы ориентации «Индевора» была проведена коррекция орбиты снижения. После манёвра параметры орбиты составили 109,9 км на 19,1 км[48]. На 10-м витке Скотт впервые осмотрел район предстоящей посадки в бортовой телескоп и доложил, что поверхность выглядит достаточно ровной, больших скал или валунов он почти не видит, их много только на дне и на стенках каньона.

В начале 11-го витка Джеймс Ирвин, а за ним и Дэвид Скотт, перешли в лунный модуль и активировали все его системы. В начале 12-го витка, когда корабль находился за диском Луны, они предприняли попытку расстыковки. Но после восстановления связи с Землёй Скотт доложил, что расстыковка не удалась. Анализ телеметрической информации показал, что к стыковочному механизму не поступает сигнал на отведение защёлок. Причиной этого мог быть плохой контакт в штекере электросистемы. Пилот командного модуля Альфред Уорден наддул переходной туннель, открыл люк и разъединил и снова соединил все штекеры. Телеметрия на Земле показала, что проблема устранена. После повторной попытки корабли расстыковались. Это произошло с опозданием на 25 минут 43 секунды, но такая задержка не повлияла на график посадки на Луну.

«Фалкон» ощутимо ударился о поверхность, он был существенно тяжелее всех предыдущих лунных модулей. Из всех шести посадок «Аполлонов» эта была самой жёсткой.

Альфред Уорден один работал на окололунной орбите в течение трёх суток (почти 73 часа). В строго определённые полётным планом отрезки времени он проводил эксперименты и делал измерения с помощью аппаратуры, установленной в модуле научных приборов (масс-спектрометра, спектрометра гамма-лучей, рентгенофлуоресцентного спектрометра и спектрометра альфа-частиц). Уорден сделал подавляющее большинство из 1529 снимков лунной поверхности на панорамную камеру и 2240 снимков на картографирующую камеру, снятых в ходе всей миссии[58]. Эти снимки, а также визуальные наблюдения и доклады Уордена специалистам на Земле во многом определили выбор места будущей посадки «Аполлона-17» в долине Таурус—Литтров, на юго-восточной окраине Моря Ясности.

Всего астронавты пробыли на Луне три дня.

Самая северная точка суши

Остров Одак quizzclub.ru

26 июля 1978 года датский исследователь У. Петерсон обнаруживает самую северную точку суши — остров Одак (в 706 км от Северного полюса). Одак - небольшой островок из гравия и ила к северо-востоку от Гренландии.

День сисадмина

День системного администратора mirkosmosa.ru

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD).

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Системный администратор (англ. system administrator), ИТ-администратор — сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. Среди основных задах сисадминов: установка и конфигурирование аппаратного и программного обеспечения; подготовка и сохранение резервных копий данных; создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей; устранение неполадок в системе; планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры предприятия; документирование всех произведенных действий. Зачастую системному администратору приходится заниматься и обеспечением информационной безопасности в организации.

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача — если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает — сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи!

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос (Ted Kekatos), посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник был отмечен 28 июля 1999 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на ТВ и первый выход женщины в космос.