День в истории: 25 июля - Патент на ТВ и первый выход женщины в космос

В этот день, 25 июля, произошли такие события.

Патент «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение

Розинг и его изобретение pikabu.ru

Для преодоления недостатков механической развёртки Розинг изобрёл первый электронный метод записи и воспроизведения изображения, использовав систему электронной развёртки (построчной передачи) в передающем приборе и электронно-лучевую трубку в приёмном аппарате, то есть, впервые «сформулировал» основной принцип устройства и работы современного телевидения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия, — 25 июля 1907 года учёный подал заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстояние». По этой заявке 30 октября 1910 года ему был выдан патент (привилегия, согласно существовавшей тогда терминологии) № 18076.

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В 1908 и 1909 годах открытие нового способа приёма изображения в телевидении подтвердили патенты, выданные в Англии и Германии. В 1911 году усовершенствованное Б. Л. Розингом телевизионное приспособление было запатентовано в России, Англии, Германии, США. 9 мая 1911 года Б. Л. Розингу удалось в своей лаборатории добиться приема сконструированным им кинескопом изображений простейших фигур. Это была первая в мире телевизионная передача, ознаменовавшая начало эры телевидения.

Луи Блерио перелетел пролив Ла-Манш на самолёте собственной конструкции

Самолет Blériot XI wikipedia.org

Луи Блерио получил инженерное образование в парижской l'École Centrale в 1895 году и основал собственное производство фонарей.

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В 1900 году он построил орнитоптер Blériot I, так и не поднявшийся в воздух, а в 1907 году — первый аэроплан.

Летом 1908 года Блерио стал свидетелем французского турне Уилбура Райта и был поражён качеством пилотирования американца, которое считал на голову выше современников-французов. Другой свидетель полётов Райта, англичанин лорд Нортклифф, владелец Daily Mail, увидел в событии повод для саморекламы, и объявил о премии в тысячу фунтов тому, кто первым пересечёт Ла-Манш на аэроплане. Райт, в то время связанный контрактами в Европе, казался наиболее способным из претендентов, но весной 1909 года он предпочёл вернуться к собственному делу в Штатах и выбыл из гонки за призом Нортклифа. 19 июля 1909 года в воздух поднялся неопытный француз Юбер Латам, но его мотор заглох на полпути; приводнившегося Латама спасли французские моряки.

25 июля 1909 года в 4:35 утра Блерио поднялся в воздух. На середине пути из-за сильного ветра самолет отклонился от курса на север, в открытое море, но Блерио вовремя заметил неладное по курсам кораблей в море и повернул на запад, к Дувру. 37 минут спустя, преодолев 23 мили, Блерио благополучно приземлился на английской земле.

Победа Блерио в то время была воспринята, в том числе, как победа монопланa, популярного среди авиаторов-французов, над бипланом англичан и американцев. За месяц Блерио собрал сотню заказов на выпуск своего моноплана; каждый планёр (без мотора) стоил покупателям 850 американских долларов.

Самолёт, на котором Блерио пересёк Ла-Манш, был его одиннадцатым созданием; в отличие от Райтов, годами доводивших до совершенства одну и ту же базовую конструкцию, Блерио испробовал самые разнообразные конструкции; его бипланы оказались неудачными, в серию пошёл только Blériot XI, спроектированный Раймондом Солнье.

Первый выход женщины-космонавта в открытый космос

Выход Савицкой в космос wikipedia.org

Первой женщиной, вышедшей в космос, была Светлана Евгеньевна Савицкая. Выход состоялся 25 июля 1984 года с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

Савицкая готовилась к полёту на станцию «Салют-7» в 1986 году на корабле «Союз Т-15C» в качестве командира первого в мире полностью женского экипажа (три женщины-космонавта), но этот полёт не состоялся.

Из отряда космонавтов Савицкая ушла в звании майора в октябре 1993 года в связи с выходом на пенсию.

Напомним, днем ранее мы вспоминали растворимый кофе и падение метеорита.