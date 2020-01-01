День в истории: 24 июля - Растворимый кофе и падение метеорита

В этот день, 24 июля, произошли такие события.

Впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю

Осколок метеорита encyclopedia-of-meteorites.com

В Юго-Западной Франции, близ гасконского городка Барботан, в департаменте Жер 24 июля 1790 года упал метеорит, о чем сразу же была оповещена Академия наук.

Хотя это происшествие было официально засвидетельствовано местными властями, один из академиков – знаменитый французский химик Клод Бертолле заявил: «Как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки, выдавая их за действительно виденное, тогда как не только физической причиной, но и вообще ничем разумным это нельзя объяснить».

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Будучи уверенными, что «гасконцы всегда были большими фантазерами и хвастунами», ученые мужи приняли постановление, призвавшее сограждан впредь не реагировать на подобные «суеверия».

Даже в конце 18 века ученые еще не верили, что метеориты падают на Землю из космического пространства. Лишь в 1803 году реальность «небесного» происхождения метеоритов была ими официально признана. Когда в городке Эгле разразился ужасный «каменный дождь», усыпавший землю осколками и засвидетельствованный множеством возбужденных очевидцев, Французская академия наук вынуждена была согласиться, что это действительно были «камни с неба».

Теперь считается, что метеориты – это фрагменты астероидов и комет. Метеоритам дают имена по названиям мест, где их нашли. В некоторых случаях обнаруживается не один, а несколько осколков. Например, после метеоритного дождя 1912 года в США, у Холбрука (штат Аризона) было собрано более 20 тысяч «небесных камней».

День рождения растворимого кофе

Растворимый кофе menslife.com

Днём рождения растворимого кофе считается 24 июля 1938 года, когда на конвейер было поставлено его массовое производство. Но история растворимого кофе началась несколько раньше.

Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго.

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Пять лет спустя, в 1906 году, английский химик Дж. К. Вашингтон, который жил в Гватемале и был почитателем заварного кофе, обратил внимание на порошковый налет, оседавший на стенках его серебряной турки. После серии экспериментов он создал первое производство растворимого кофе, и в 1909 году на полках продовольственных магазинов появился новый товар – первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе «Red E Coffee». А фирма-производитель стала одним из главных поставщиков кофе для армии США в годы Первой мировой войны. Легкость приготовления горячего бодрящего напитка в полевых условиях быстро оценили американские солдаты. Однако, этот кофе имел не самое лучшее качество и вкус, поэтому «не прижился».

Настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании «Nestle» и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист компании «Nestle» Макс Моргенталер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился.

24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставшей впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе – «Nescafe». А производные названия бренда до сих пор остаются именами нарицательными.

Сначала такой кофе стал обязательным в рационе американских солдат, снова в условиях войны – уже Второй мировой. После её завершения бывшие солдаты не распрощались с привычкой пить такой кофе, что сделало его востребованным в США, а затем продукт стал завоевывать большую популярность и в других странах мира. Так дату 24 июля и стали считать днём рождения растворимого кофе.

Растворимый кофе выпускают трёх видов в зависимости от технологии производства: порошковый (спрей), гранулированный (агломерат)] и сублимированный («фриз-драйд»). Для изготовления обычно используют зёрна сорта Робуста или Арабика.

Популярность растворимого кофе во всём мире очень высока, хотя доля его потребления по сравнению с заварным зависит от «кофейной» культуры разных стран.

По данным европейской ассоциации производителей кофе, в скандинавских странах более 70% населения пьют только заварной кофе, не отстают от них и немцы, а основными потребителями всех видов растворимого кофе во всем мире являются бразильцы. Наши соотечественники также любят этот продукт и пьют его больше, даже чем американцы.

И хотя уже много лет идут споры о достоинствах и недостатках растворимого кофе, но его потребление его с каждым годом растёт. И в этом есть свой плюс не только для производителей, но и для покупателей. Вместе с ростом спроса растет и конкуренция, а значит, каждая кофейная компания старается выпустить продукт все качественнее и вкуснее. Да и технологии на месте не стоят.

Первый запуск с мыса Канаверал

ФАУ-2 wikipedia.org

С запуска трофейных, а позже модифицированных ракет «Фау-2» начинались как некоторые американские (программа Hermes), так и советские ракетные программы. Первые китайские баллистические ракеты Дунфэн-1 также начинались с освоения советских ракет Р-2, созданных на основе конструкции «Фау-2». Относительно последнего случая нужно, однако, особо отметить, что серьезного влияния на последующую китайскую ракетную программу выпуск Р-2 не оказал.

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В США исследования трофейных ракет проводились в рамках программы разработки баллистических ракет Hermes. После войны из Германии в США в разобранном виде было вывезено около 100 готовых ракет. В 1946—1952 армия США осуществила 63 пуска ракет с исследовательскими целями, и один запуск произведен с палубы авианосца ВМФ США. Тем не менее, американское ракетостроение уже имело две собственные программы разработки баллистических ракет, технологически более прогрессивных, чем немецкие образцы — WAC Corporal и Convair RTV-A-2 Hiroc — и поэтому не заинтересовались дальнейшим развитием семейства Фау-2.

Первый запуск с мыса Канаверал произошел с ракетой Фау-2 24 июля 1950 года, что дало старт космодрому.

Советские оккупационные власти в Германии как минимум до 1952 года вели программу испытательных запусков скопированных с «Фау-2» образцов ракет и её модификаций на полигоне Пенемюнде, который теперь обслуживал советскую ракетную программу.

По мнению историка освоения космоса и куратора лондонского музея космических технологий Дуга Милларда (Doug Millard), все достижения в освоении космоса, включая высадку на Луну, были сделаны на основе технологий Фау-2.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие землеподобной планеты и первого азиатского космонавта.