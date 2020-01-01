День в истории: 23 июля - День китов и дельфинов и первый азиатский космонавт

В этот день, 23 июля, произошли такие события.

Всемирный день китов и дельфинов

Всемирный день китов и дельфинов salat.com.ua

Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC), после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

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Однако, китовый промысел — не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих — это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков.

Поэтому, сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение.



Примечательно, что 23 июля — не единственная дата, многие страны учреждают национальные дни китов. Так, например, Австралия, начиная с 2008 года, решила отмечать Национальный день китов в первую субботу июня, а в Америке Всемирный день китов традиционно отмечают в период летнего солнцестояния — 21 июня.

Необходимо отметить, что существует еще одна дата для проведения мероприятий Всемирного дня китов и дельфинов — в феврале, когда отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

Полет первого азиатского космонавта

Фам Туан wikipedia.org

В 1979 году вьетнамец Фам Туан был отобран для участия в советской программе «Интеркосмос». Получив подготовку, в июле 1980 года он участвовал в полёте на борту кораблей «Союз-37», «Союз-36» и орбитальной станции «Салют-6». 31 июля 1980 года удостоен звания Героя Советского Союза, а 1 августа — звания Героя Труда Социалистической Республики Вьетнам.

В настоящее время генерал-лейтенант Фам Туан возглавляет Главное управление оборонной промышленности Министерства обороны, является депутатом Национальной ассамблеи.

Найдена первая экзопланета земного типа

Kepler-452 b wikipedia.org

Kepler-452 b была обнаружена космическим телескопом «Кеплер» транзитным методом — путём наблюдения за изменением яркости её материнской звезды, вызванной прохождением планеты на её фоне. Kepler-452 b — первая из открытых потенциально скалистых суперземель, которая вращается вокруг довольно похожей на Солнце звезды спектрального класса G2 в обитаемой зоне, пригодной для жизни. Согласно индексу подобия Земли, Kepler-452 b — шестая в списке планет, похожих на Землю.

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Наблюдение экзопланеты Kepler-452 b и её звезды продолжались с мая 2009 года по июль 2014, после чего учёные в течение нескольких лет обрабатывали полученные данные различными способами. Как следствие, 23 июля 2015 года американское космическое агентство НАСА обнародовало информацию о планете и её характеристики широкой общественности, проведя пресс-конференцию и опубликовав в открытом доступе результаты наблюдений и их анализ. Благодаря этому на короткий период времени тема «Kepler-452b» получила широкое освещение в непрофильной прессе: журналисты подробно описывали экзопланету, брали интервью у учёных и тому подобное. Особенно много внимания было уделено потенциальной возможности существования на планете жизни земного типа; именно поэтому в СМИ Kepler-452b получила неофициальное название «Земля-2».

Экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 385 земных суток. Звезда расположена в Млечном Пути, на расстоянии около 1402 св. лет от Солнечной системы. Эта планета примерно на 60% больше Земли и лежит в оптимистической зоне пригодности к жизни. Не имея возможности подробно исследовать физические характеристики планеты, учёные, однако, предположили, что Kepler-452b является скалистой и в пять раз тяжелее Земли планетой, а гравитация на её поверхности примерно вдвое больше, чем на нашей планете. Экзопланета на 1,5 млрд лет старше Земли и просуществует ещё примерно 3,5 млрд лет — до времени, когда закончится пребывание материнской звезды на главной последовательности.

Напомним, днем ранее мы вспоминали комету Хейла-Боппа и выход Quake.