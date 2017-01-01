Лунный мусор: Что оставили астронавты на спутнике Земли

Три мячи для гольфа, семейное фото, большое количество научного оборудования, крошечная статуя, сумки и пакеты с отходами. И конечно же, американские флаги.

Это все то, что дюжина астронавтов, которые ходили по Луне между 1969 и 1972 годами, оставили там.

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Спустя почти полвека пестрые коллекции все еще там, разбросанные по шести посадочным площадкам. Некоторые из объектов имели большое значение, отправлены на Луну, чтобы их там оставили. Но прагматизм частично руководствовался решением оставить земные объекты на Луне: чем больше вещей, от которых отказались космонавты, тем больший вес они освобождали для возвращения лунных камней на Землю.

«Там есть обломки, есть символические артефакты, которые не нужно было оставлять там, есть некоторые просто удивительные научные материалы и оборудование», - сказала Бет О'Лири, археолог и антрополог, занимающийся космосом в Университете штата Нью-Мексико. «Можно подумать, что у НАСА есть полный список инвентаря - они отправляют вещи в космос и знают, что возвращается, а что нет. Но это не обязательно так».

О'Лири была в команде, которая работала над подсчетом всех объектов, оставленных астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином во время посадки Аполлона-11. В общей сложности группа определила список из 106 объектов, а также следы, оставленные Армстронгом и Олдрином.

Крупнейшими объектами на площадках будут лунные модули, который служил стартовой площадкой для астронавтов, направляющихся домой. Предметы для научных экспериментов также разбросаны на всех местах посадки: сейсмометры для охоты на лунные землетрясения, зеркала с отражателями для точного определения расстояния от Земли до Луны, а также небольшие устройства.

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Некоторые из оставленных предметов были привезены специально. Например, Аполлон-11 привез не только знаменитый флаг, установленный космонавтами. На лунном модуле была ​​мемориальная доска в честь посадки, а также силиконовый диск с подписями от лидеров 74 стран. Астронавты, возможно, принесли медали в память о погибших советских космонавтах, а также маленькую золотую оливковую ветвь, тысячелетнюю эмблему мира.

Среди самых глупых предметов, оставленных на лунной поверхности - три мяча для гольфа, которые космонавт Аполлона-14 Алан Шепард оставил по поверхности.

«Это было своего рода эксперимент: как бы вы играли в гольф на луне в низкой гравитацией».

Другой астронавт был вдохновлен оставить свой след совсем другим способом: во время Аполлона 16 Чарли Дюк оставил подписанную фотографию своей семьи, уложенную в пластиковую оболочку и оставленную на поверхности Луны.

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Астронавты оставили много объектов из-за необходимости. Один из самых ярких моментов Аполлона-11 наступил, когда Армстронг и Олдрин готовились вернуться домой. «Около 8 минут они стояли на выходе из лунного модуля и бросали все, что ненужно. Это был первый полет и им сказали выбросить все, что им не нужно». «Они создали то, что в археологии называется зоной метания».

Эти объекты сформировали наследие миссии, такие как флаг и телевизионная камера, которую Армстронг и Олдрин использовали, чтобы поделиться своим историческим моментом с более чем полумиллиардом людей, наблюдающих с Земли. Были выброшены инструменты для взятия проб, такие как совки и щипцы - их назначение было выполнено.

«Они выбросили из капсулы такие вещи, как подлокотники, поэтому что на этом этапе миссии комфорт не является высшим приоритетом. Наивысшим приоритетом является возвращение всех образцов, а также безопасное возвращение астронавтов».

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят оставить человека на Луне.