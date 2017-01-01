Гидроудар, килограмм сахара в кружке чая и другие эксперименты с водой
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Вода, которая обычно кажется нам податливой и мягкой, при определенных условиях может снести любые преграды. Насколько разрушительным может быть гидроудар? Знаете ли все возможности теплоемкости воды? Можно ли растворить килограмм сахара в обычной кружке чая? Какие особенности воды следует знать начинающим альпинистам?
Продолжение удивительных и опасных опытов от штатного экспериментатора Laba.Media Алексея Иванченко. На этот раз он покажет, почему вода может быть мощнее взрывчатых веществ – в умелых руках.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.
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