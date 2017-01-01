Meizu продолжает терять ключевых разработчиков

Вслед за вице-президентом ушел и главный разработчик Flyme OS.

Появились сведения о том, что системный инженер Meizu Хун Ханьшен (Hong Hansheng), который отвечал за разработку оболочки Flyme OS, покинул китайскую компанию, чтобы присоединиться к Oppo.

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Что интересно, об этом стало известно через несколько дней, как Ли Нан (Li Nan), соучредитель и вице-президент Meizu, объявил о том, что он покидает компанию.

Также появились новые сведения о причинах ухода Ли Нана, который подтвердил, что к его мнению при разработке новых продуктов стали прислушиваться гораздо меньше, после того, как президент и основатель Хуан Чжан (Huang Zhang) вернулся в компанию. Ранее стало известно, что практически не появлялся в офисе после выхода линейки смартфонов Meizu 16.

После возвращения Хуан Чжана организационная структура Meizu была изменена, были назначены новые руководители отделений. Впрочем, результаты продаж смартфонов Meizu указывают на то, что компании сложно конкурировать с лидерами индустрии.

Уход Ли Нана и Хун Ханьшена может являться доказательством того, что сотрудники не очень довольны тем, как Хуан Чжан руководит компанией.

Напомним, ранее сообщалось, что неанонсированный Meizu 16s Pro с тройной камерой появился в Сети.