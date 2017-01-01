Индия запустила станцию к Луне
На борту станции находится луноход.
Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию Чандраян-2 с луноходом на борту. Об этом сообщается в Twitter ISRO.
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Проект Чандраян-2 предусматривает в том числе доставку на Луну аппарата, который предназначен для изучения состава поверхности спутника Земли.
Ранее стало известно, что запуск к Луне миссии Чандраян-2 был отложен по техническим причинам.
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