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Индия запустила станцию к Луне

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На борту станции находится луноход.
Запуск станции
Запуск станции
Twitter.com

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию Чандраян-2 с луноходом на борту. Об этом сообщается в Twitter ISRO.

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Проект Чандраян-2 предусматривает в том числе доставку на Луну аппарата, который предназначен для изучения состава поверхности спутника Земли.

Ранее стало известно, что запуск к Луне миссии Чандраян-2 был отложен по техническим причинам

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Теги: Индия, Луна, луноход
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