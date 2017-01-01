Видео дня: Ведьмак от Netflix и Grebz - Контракты

В тренде - трейлер сериала и клип.

The Witcher | Official Teaser | Netflix

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"Самые страшные монстры - это те, которых мы создаем". Так озаглавлен первый официальный тизер для Ведьмака, 1 сезон.

Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер "Ведьмака". Видео появилось на их официальном YouTube-канале.

Grebz - Контракты

Первый клип реинкарнации группы Грибы, которая взорвала Сеть в 2016 году. В новом составе только два участника, но музыка осталась прежней. Правда, тексты стали намного жестче.

Внимание, видео 18+.

Напомним, ранее в тренды попали самые необычные внедорожники всех времен.