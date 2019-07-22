Xiaomi выпустит телефон с камерой на 64 мегапикселя
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На официальной странице Redmi в социальной сети Weibo было опубликовано заявление о подготовке к выпуску первого смартфона компании, в основной камере которого будет использоваться 64-мегапиксельный датчик изображения.
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин (Lu Weibing) опубликовал скриншот из приложения камеры, которая как раз работает в режиме 64 Мп. На фотографии запечатлена новая штаб-квартира компании Xiaomi.
Redmi анонсировала своей первый смартфон с камерой на 64 Мп. Пример фото
Скорее всего, смартфон будет оснащен датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright GW1, который был представлен в мае этого года. Пока что это единственный 64-мегапиксельный датчик на рынке.
Теперь в Сети развернулось обсуждение на тему того, как будет называться смартфон. Наиболее популярными вариантами являются Redmi K30 и Redmi Note 8, однако Xiaomi и Redmi неоднократно подтверждали, что они могут придумывать самые неожиданные названия.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.
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