Xiaomi выпустит телефон с камерой на 64 мегапикселя

В Сети появились фото, сделанные на смартфон.

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На официальной странице Redmi в социальной сети Weibo было опубликовано заявление о подготовке к выпуску первого смартфона компании, в основной камере которого будет использоваться 64-мегапиксельный датчик изображения.

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин (Lu Weibing) опубликовал скриншот из приложения камеры, которая как раз работает в режиме 64 Мп. На фотографии запечатлена новая штаб-квартира компании Xiaomi.

Снимок Лю Вейбина Twitter.com/

Redmi анонсировала своей первый смартфон с камерой на 64 Мп. Пример фото

Скорее всего, смартфон будет оснащен датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright GW1, который был представлен в мае этого года. Пока что это единственный 64-мегапиксельный датчик на рынке.

Теперь в Сети развернулось обсуждение на тему того, как будет называться смартфон. Наиболее популярными вариантами являются Redmi K30 и Redmi Note 8, однако Xiaomi и Redmi неоднократно подтверждали, что они могут придумывать самые неожиданные названия.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.