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Xiaomi выпустит телефон с камерой на 64 мегапикселя

Комментариев: 1
В Сети появились фото, сделанные на смартфон.
Пример снимка на камеру
Пример снимка на камеру
Twitter.com/

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На официальной странице Redmi в социальной сети Weibo было опубликовано заявление о подготовке к выпуску первого смартфона компании, в основной камере которого будет использоваться 64-мегапиксельный датчик изображения.

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин (Lu Weibing) опубликовал скриншот из приложения камеры, которая как раз работает в режиме 64 Мп. На фотографии запечатлена новая штаб-квартира компании Xiaomi.

Снимок Лю Вейбина
Снимок Лю Вейбина
Twitter.com/

Redmi анонсировала своей первый смартфон с камерой на 64 Мп. Пример фото
Скорее всего, смартфон будет оснащен датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright GW1, который был представлен в мае этого года. Пока что это единственный 64-мегапиксельный датчик на рынке.

Теперь в Сети развернулось обсуждение на тему того, как будет называться смартфон. Наиболее популярными вариантами являются Redmi K30 и Redmi Note 8, однако Xiaomi и Redmi неоднократно подтверждали, что они могут придумывать самые неожиданные названия.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.

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Теги: Xiaomi, смартфон, камера
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Boxerogos    22.07.2019, 10:31
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Boxerogos
Да хоть 640 мегапикселей!Дело не в мегапикселях,а в физических размерах матрицы.
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