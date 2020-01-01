День в истории: 22 июля Комета Хейла-Боппа и выход Quake

В этот день, 22 июля, произошли такие события.

Всемирный день мозга

Всемирный день мозга ruspekh.ru

В последние годы всё чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определённого профиля, стремясь повысить внимание людей и государственных органов здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвящённые здоровью того или иного органа человека, либо системы органов.

Именно с такой целью Всемирная Федерация неврологии учредила Всемирный день мозга (World Brain Day) и постановила отмечать его ежегодно 22 июля.

Не секрет, что головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, в том числе в области исследования головного мозга, нервная система человека остаётся той областью, исследование которой продолжается по сей день. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой продолжают оставаться загадкой.

Головной мозг фактически является командной структурой, благодаря которой осуществляется работа всех органов человека. Любой сбой в работе головного мозга моментально сказывается на жизнеспособности человека, приводя к нарушениям в работе любых органов. Самые совершенные электронные машины, созданные человеком, по сути своей являются попыткой приблизиться к человеческому интеллекту, сосредоточенному именно в головном мозге. Однако ни одна из них несравнима по сложности и совершенству с головным мозгом человека.

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Заболевания нервной системы человека, в том числе заболевания головного мозга несут для человека тяжёлые последствия, предсказать которые порой бывает трудно. В результате этих заболеваний человек может испытывать страдания, нервные переживания, стать инвалидом, потеряв трудоспособность и даже погибнуть. Да, многое изучено, но многое и остаётся пока за завесой тайны для учёных-медиков. Именно поэтому здоровью головного мозга неврологи придают такое большое значение, вырабатывая систему профилактики изученных заболеваний, возможных травм. Систематизируя имеющиеся знания, опираясь на научные открытия, используя передовые технологии в области медицинского оборудования и фармакологии, специалисты обмениваются опытом и стремятся к поиску наиболее эффективных способов диагностики и лечения заболеваний головного мозга.

Ежегодно Всемирная Федерация неврологов, созданная ещё в 1957 году, организует мероприятия, посвящённые Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, учёные, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.

Ежегодно Федерация определяет тематику следующего года, которая будет преобладать на всех мероприятиях.

На уровне системы здравоохранения различных государств посредством наглядной информации через плакаты, буклеты и проведение семинаров осуществляется просветительская деятельность среди населения.

Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и т. д.).

Открытие кометы Хейла-Боппа

Комета Хейла-Боппа wikipedia.org/

Комета Хейла — Боппа (C/1995 O1) — долгопериодическая комета, ставшая, возможно, самой «наблюдаемой» кометой XX века, и одной из ярчайших за несколько последних десятилетий. Была видима невооружённым глазом рекордный срок — 18 месяцев, в два раза больше предыдущего рекорда, установленного Большой кометой 1811 года.

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Открыта 22 июля 1995 года на очень большом расстоянии от Солнца (около 7,2 а. е.), позволив предположить, что она будет довольно яркой и при подлёте к Земле. Несмотря на труднопредсказуемость яркости комет в какой-либо степени точности, данная комета оправдала и превзошла ожидания астрономов, пройдя перигелий 1 апреля 1997 года. Иногда её называют «Большой кометой 1997 года».

Появление кометы Хейла — Боппа также вызвало смятение среди людей, которого не наблюдалось долгое время. Широкую огласку получили слухи, что за кометой летит корабль пришельцев. Эти же слухи стали толчком к массовому самоубийству среди последователей нового религиозного движения «Врата рая».

Вышла компьютерная игра Quake

Quake wikipedia.org

Quake (с англ. — «дрожь») — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная id Software и выпущенная 22 июля 1996 года (полная версия).

Перед официальным выпуском полной версии игры, а именно 24 февраля 1996 года была выпущена технологическая демо-версия игры под названием QTest. В ней не было поддержки одиночного режима игры, и часть геймплея была ещё не доработана, однако, благодаря присутствию в игре поддержки мультиплеера, буквально за сутки в мире появились десятки серверов для онлайн-игры. Затем, 22 июня 1996 года была выпущена shareware-версия игры, включавшая в себя только первый эпизод, и доступная для скачивания с официального сайта id Software.

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Игра совершила прорыв в 3D технологиях, используя текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, тем самым реализуя полностью трёхмерный мир, вместо двумерной карты с информацией о высоте (как было в Doom).

Бо́льшую часть движка Quake написал Джон Кармак. Игра также известна своим саундтреком, который написал Трент Резнор из Nine Inch Nails. Quake является родоначальником одной из самых успешных игровых серий: в сумме было продано более 4 миллионов копий Quake, Quake II и Quake III: Arena. В конце 2005 года вышло продолжение серии — Quake 4, являющееся сюжетным продолжением Quake 2.

С появлением первого Quake зародилось понятие «киберспорт», возникло обширное сообщество, стали проводиться крупные чемпионаты, а также возникло понятие трикинг в отношении компьютерных игр: применение некоторых багов игры в движении персонажа для достижения сверхвозможностей профессиональными игроками, специально отрегулированное в профессиональных модификациях.

Напомним, днем ранее мы вспоминали высадку человека на Луне и самую низкую температуру на планете.