США хотят оставить человека на Луне

Правительство США хочет постоянную базу на спутнике Земли.

Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Майк Пенс.

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По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там. «Мы собираемся разрабатывать полезные ископаемые, развивать новые технологии. А когда настанет время - отправимся с Луны на Марс», — пояснил он.

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну.

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой. «Это заявленная программа нынешней администрации — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли», — заявил он.