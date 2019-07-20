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День в истории: 20 июля - Посадка на Луну и регистрация BMW

Комментариев: 19
В этот день, 20 июля, произошли такие события.

Зарегистрирована торговая марка BMW

Штаб-квартира BMW
Штаб-квартира BMW
wikipedia.org

Марка BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года объединением двух компаний «Rapp Motoren-werke» и «Gustav Otto Flugmaschinenfabrik». Новая компания получила название «Bayerische Motorenwerke» - сокращенно BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающийся винт самолета.

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В 1919 году самолет, оснащенный мотором BMW, установил рекорд набора высоты – 9760 м. Однако после поражения Германии в Первой мировой войне и заключения Версальского мирного договора, стране было запрещено производить оружие и боевую технику, в том числе и самолеты. Таким образом, BMW была вынуждена перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов.

К концу 1950-х годов компания переживала серьезный финансовый кризис. Контрольный пакет акций BMW хотели продать концерну Daimler Benz. Однако, на собрании акционерам удалось убедить главного держателя акций Герберта Кванта в том, что BMW самостоятельно сможет пережить трудности. 

В том же году появилась новая модель – BMW 700. Этот автомобиль был прост и доступен широким массам. 0,7-литровый 30-сильный мотор с воздушным охлаждением был расположен сзади и приводил соответственно задние колеса. 2-дверный кузов разрабатывался в итальянском кузовном ателье Michelotti. За шесть лет было продано 29242 автомобиля. Что позволило компании не просто выйти из кризиса, но и успешно развиваться.    

Аполлон-11 совершил первую в истории посадку на Луну

Человек на Луне
Человек на Луне
NASA

Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля – командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 

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20 июля в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного Моря Спокойствия. В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит База Спокойствия. “Орёл“ сел».

За два с половиной часа до этого космонавты покинули третьего участника экспедиции Майкла Коллинза, оставшегося на окололунной орбите космического корабля. Этот корабль 19 июля был доставлен в «лунные края» сверхмощной ракетой-носителем «Сатурн-V» (длина – 111 метров, стартовая масса – 3 100 тонн), разработанной под руководством конструктора-ракетчика Вернера фон Брауна (1912–1977), бывшего штурмбанфюрера СС. 

21 июля в 2 часа 56 минут командир корабля Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Через 15 минут лунный грунт под ногами ощутил и Олдрин.

Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Напомним, днем ранее мы вспоминали пересадку языка и Австралию.

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Теги: день в истории
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Комментариев (19)
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Nikolas_Adver  (аноним)  23.12.2019, 20:28
Оценка:  -8
Nikolas_Adver
BROKER666    20.07.2019, 11:43
Оценка:  +6
BROKER666
п0ц мама дома - пыль поднимается за счёт движения воздуха, которого на луне нема, а флаг шевелится не за счёт аналогичного движения воздуха а за счёт инерционных сил - учи матчасть, утырок
Nikolas_Adver  (аноним)  23.12.2019, 20:28
Оценка:  -8
Nikolas_Adver
ЗовПрироды    20.07.2019, 19:19
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Там где садилсь Лунники - пыли почти нет. Специально были выбраны лавовые ровные площадки без пыли, что бы корабль при прилунении не перекинулся. Перевернутый корабль - капец экипажу.
ЗовПрироды    20.07.2019, 19:20
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Первые ступени лунных модулей до сих пор стоят на Луне. Их регулярно фотографируют исследовательские зонды.
СтальнаяКрыса    21.07.2019, 00:22
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Ты жeртвa советского образования, современную компьютерную технику, кто придумал, разработал, наладил выпуск? Русские? Нет, всё это сделано в США. И ты сидишь и выходишь в интернет на этой технике.
гость  (аноним)  21.07.2019, 19:18
Оценка:  -4
гость
Несмотря на то, что пустыня Атакама самое засушливое место на Земле, грунт там на площади более 100 тысяч квадратных километров совершенно разный. Найти там место для "посадки астронавтов на Луну" как раз плюнуть. ЗовПрироды пишет чушь, что там только глина в трещинах.
Герой Галактики  (аноним)  21.07.2019, 10:27
Оценка:  +1
Герой Галактики
СтальнаяКрыса- Герой романов Гарри Гаррисона, а в представлении космоса ноль! Почитайте вместе с BROKER666 хотя бы или посмотрите на какой высоте летает МКС, где Луна и что такое есть это магнитное поле земли.
krolikoffnеt    22.07.2019, 00:26
Оценка:  +3
krolikoffnеt
МКС идет на высоте почти 500 км, практически круговя орбита, хотя во время монтажа орбииа была и 300-350 км. До Луны магнитное поле земли не достает. Но радиация там не такая высокая , как постоянно лапшали ученые совка. Космонавты, летавшие на Луну ее спокойно пережили.
krolikoffnеt    22.07.2019, 00:28
Оценка:  +3
krolikoffnеt
Сейчас на орбите Луны будет построена еще рдна МКС - Ворота дальнего космоса. На ней экипади будут жить по году каждый. через два года ее начнут собирать на Лунной орбите. Модули уже активно строятся.
krolikoffnеt    22.07.2019, 00:29
Оценка:  +3
krolikoffnеt
Крыса у Гаррисона была из нержавеющей стали.
УкроповНет  (аноним)  21.07.2019, 09:44
Оценка:  -3
УкроповНет
продолжение 09:37 Именно так и возник "мыльный пузырь" из ничего не значащей пустой болтовни кого то из пиндосских журналюг-болтунов про фейковую посадку пиндосов на Луне. А Армстронг, Олдрин, Коллинз всю жизнь "посвятили" борьбе с этими фейковыми новостями. Ганьба !
УкроповНет  (аноним)  21.07.2019, 09:37
Оценка:  -3
УкроповНет
Сколько идиотов собралось на ветке 22:28 - 22:29, 22:59, 00:44, 06:28 ХА - ХА - ХА. Перебивают друг друга, доказывая очевидное. Тем самым ещё больше создавая шум вокруг "проблемы", которая яйца выеденного не стоит. Никому в голову не приходит, что я просто пошутил.
гость  (аноним)  20.07.2019, 22:59
Оценка:  +3
гость
Я в шоке. Люди которые не верят в посадку существуют. . . Я думал это мем. . .
УкроповНет  (аноним)  20.07.2019, 19:58
Оценка:  -6
УкроповНет
Полёты пиндосов на Луну такой же фейк как снежный человек или Шамбала. На Луне нет озонового слоя. Там за 5 минут получишь такую дозу радиации, что Чернобыль покажется детским лепетом. А за более 2 часов вообще полный кондратий. Все "эпизоды" лунной программы снимали в чилийской пустыне Атакама.
ЗовПрироды    20.07.2019, 22:28
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Через два года начинается монтаж новой МКС -Дип Спейс Гейтвей , на этот раз на орбите вокруг Луны. Модули для станции уже строят. Астронавты там будут жить примерно год, после чего будет прилетать сменный экипаж. Со станции будут полеты на Луну и в последствии на Марс. На Марс в 2030 г.
ЗовПрироды    20.07.2019, 22:29
Оценка:  +5
ЗовПрироды
В Чилийской пустыне почва - потрескавшаяся глина . На Луну никак не похожа. Учите матчасть.
СтальнаяКрыса    21.07.2019, 00:44
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Если бы космос давал радиацию больше чем в Чернобыле, во время аварии, то никакое магнитное поле Земли с атмосферой не помогли.
BROKER666    21.07.2019, 06:28
Оценка:  +3
BROKER666
далбаёп, а как космонавты выходят в открытый космос? окружают себя искусственным озоновым слоем?
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