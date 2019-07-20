День в истории: 20 июля - Посадка на Луну и регистрация BMW

В этот день, 20 июля, произошли такие события.

Зарегистрирована торговая марка BMW

Штаб-квартира BMW wikipedia.org

Марка BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года объединением двух компаний «Rapp Motoren-werke» и «Gustav Otto Flugmaschinenfabrik». Новая компания получила название «Bayerische Motorenwerke» - сокращенно BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающийся винт самолета.

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В 1919 году самолет, оснащенный мотором BMW, установил рекорд набора высоты – 9760 м. Однако после поражения Германии в Первой мировой войне и заключения Версальского мирного договора, стране было запрещено производить оружие и боевую технику, в том числе и самолеты. Таким образом, BMW была вынуждена перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов.

К концу 1950-х годов компания переживала серьезный финансовый кризис. Контрольный пакет акций BMW хотели продать концерну Daimler Benz. Однако, на собрании акционерам удалось убедить главного держателя акций Герберта Кванта в том, что BMW самостоятельно сможет пережить трудности.

В том же году появилась новая модель – BMW 700. Этот автомобиль был прост и доступен широким массам. 0,7-литровый 30-сильный мотор с воздушным охлаждением был расположен сзади и приводил соответственно задние колеса. 2-дверный кузов разрабатывался в итальянском кузовном ателье Michelotti. За шесть лет было продано 29242 автомобиля. Что позволило компании не просто выйти из кризиса, но и успешно развиваться.

Аполлон-11 совершил первую в истории посадку на Луну

Человек на Луне NASA

Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля – командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты.

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20 июля в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного Моря Спокойствия. В момент посадки Армстронг передал: «Хьюстон, говорит База Спокойствия. “Орёл“ сел».

За два с половиной часа до этого космонавты покинули третьего участника экспедиции Майкла Коллинза, оставшегося на окололунной орбите космического корабля. Этот корабль 19 июля был доставлен в «лунные края» сверхмощной ракетой-носителем «Сатурн-V» (длина – 111 метров, стартовая масса – 3 100 тонн), разработанной под руководством конструктора-ракетчика Вернера фон Брауна (1912–1977), бывшего штурмбанфюрера СС.

21 июля в 2 часа 56 минут командир корабля Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Через 15 минут лунный грунт под ногами ощутил и Олдрин.

Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Напомним, днем ранее мы вспоминали пересадку языка и Австралию.